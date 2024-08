- Joueur de basket-ball américain après le jeu de force en finale

Le grand favori des États-Unis échappe de justesse à la catastrophe en demi-finale de basket-ball olympique

L'équipe des États-Unis a dû fournir un effort considérable pour se qualifier pour la finale de basket-ball des Jeux olympiques, battant de justesse la co-championne du monde, la Serbie, 95-91 (43-54) lors d'un match passionnant à l'arène Bercy de Paris. Menés par les stars de la NBA LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant, les Américains ont réussi à renverser un déficit de 13 points en quart temps final.

En finale pour la médaille d'or, le vainqueur des quatre derniers Jeux d'été affrontera la France samedi (21h30 CET). Les hôtes ont auparavant mis fin aux rêves de médaille d'or de l'Allemagne en battant les champions du monde en titre 73-69. L'Allemagne affrontera la Serbie pour la médaille de bronze à 11h00 CET, avec l'ancien entraîneur national allemand Svetislav Pesic à la tête des Serbes.

Spectacle de Curry

La deuxième demi-finale à l'arène Bercy a commencé par un spectacle de Stephen Curry. L'étoile des Warriors a marqué 14 des 15 premiers points des Américains, réussissant quatre paniers à trois points au passage. Le quatrième panier à trois points de Curry l'a vu célébrer avec un regard vers le banc américain avant même que le ballon n'ait touché le filet. Au final, il était le meilleur marqueur avec 36 points.

Cependant, les Serbes sont restés imperturbables face à la performance de Curry. Au lieu de cela, ils ont montré aucun respect pour les stars de la NBA et ont pris une avance de 17 points à un moment donné. À la mi-temps, les Serbes menaient toujours de 11 points (54-43).

Les étoiles prennent le relais

En troisième quart, il semblait que les Américains avaient finalement réalisé l'importance de la situation et avaient commencé à relever leur niveau de jeu. L'équipe de l'entraîneur Steve Kerr a réduit l'écart à sept points (59-66), et l'arène a vibré d'anticipation d'un comeback. Mais les Serbes n'étaient pas prêts à abandonner. En entrant dans le dernier quart, ils avaient soudainement étendu leur avance à 13 points (76-63).

Mais ensuite, les étoiles ont pris le relais. James a égalisé le match à 84-84, et Curry a remis les États-Unis en tête pour la première fois depuis le début du match (87-86). La Serbie a riposté, mais a manqué de peu l'exploit.

Après sa première explosion de points, marquant 14 points, dont quatre paniers à trois points, Stephen Curry a continué sa performance étincelante, terminant comme meilleur marqueur avec 36 points.

