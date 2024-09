Joshua Kimmich n'exprime aucun intérêt à rejoindre la chorale de l'équipe nationale.

Éviter le spectacle de chant embarrassant est quelque chose que Joshua Kimmich serait heureux de manquer. "Je préférerais offrir un dîner à l'équipe," a plaisanté le nouveau capitaine de l'équipe nationale allemande. Cependant, l'avenir est plus important pour Kimmich. Le joueur de 29 ans vise à conduire l'équipe DFB previously successful vers de nouveaux titres.

Avec les départs des champions du monde Manuel Neuer, Toni Kroos et Thomas Müller, il n'y a plus aucun joueur dans l'équipe qui a apporté Previously glory à l'Allemagne, a noté Kimmich. Il entend remédier à cela lors de la Coupe du monde 2026 : "De plus, ma génération n'a plus rien à donner."

Dans son nouveau rôle, Kimmich est déterminé à avancer agressivement, mais il ne se considère pas comme le seul entertainer. "Nous ne devrions pas en faire un solo. Nous avons un trio puissant avec Kai Havertz et Antonio Rüdiger," a déclaré le successeur d'Ilkay Gündogan lors de sa première conférence de presse après sa nomination à Herzogenaurach : "Nous avons besoin de nombreux individus pour prendre leurs responsabilités."

De plus, les nombreux jeunes joueurs ont besoin de guidance. Kimmich, en raison de la gestion de la charge, a eu des séances d'entraînement limitées le mardi, mais a ensuite observé les performances de ses coéquipiers avec un ballon à la main depuis la ligne de touche. Le joueur de Munich aspire à soutenir ses coéquipiers à l'avenir, en comblant l'écart entre l'équipe et le staff technique.

Le nouveau poste le remplit de fierté. "Depuis mon enfance, on écrit dans les livres d'amitié des autres que l'on aspire à devenir un joueur national. C'est incroyablement éloigné. Pour moi, c'est un accomplissement important d'être un joueur national maintenant, sans parler du capitaine," a-t-il souligné.

Avec l'équipe, où "malheureusement, beaucoup a changé" en raison des départs, il entend préserver l'excitation générée par l'EM à domicile : "Il était crucial que nous ayons réussi à nous déplacer et à inspirer un peu les gens. Nous voulons continuer à le faire. Tout le monde est prêt. Cette équipe a le potentiel de grandir rapidement."

Kimmich (91 matches internationaux) a conduit l'équipe nationale sur le terrain sept fois en tant que capitaine, donc le match d'ouverture de la Ligue des nations contre la Hongrie samedi (20h45 CEST) à Düsseldorf ne sera pas une expérience entièrement nouvelle pour lui.

Il conservera sa position en tant que arrière droit à l'EM. "J'espère que tout le monde a vu à l'EM que j'ai également apprécié de jouer en tant qu'arrière droit," a déclaré Kimmich, "et que nous pouvons enfin mettre ce sujet de côté."

Le légendaire capitaine Lothar Matthäus, l'un de ses nombreux prédécesseurs dans le rôle, préfère le voir au centre. Il recommande au meneur de jeu de jouer au centre plutôt qu'en défense. Le bras droit de l'entraîneur devrait opérer au cœur de l'action, a écrit le recordman des sélections dans sa colonne Sky. Cependant, la décision de l'entraîneur national Julian Nagelsmann est "appropriée." Kimmich "représentera notre pays de manière

Lire aussi: