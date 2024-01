Josh Cavallo : le seul footballeur de haut niveau ouvertement gay déclare que l'interdiction du brassard "OneLove" de la FIFA l'a fait se sentir "exclu".

Les capitaines de plusieurs équipes européennes ont décidé de ne pas porter le brassard "OneLove" lors de la Coupe du monde en raison du risque de recevoir des cartons jaunes.

L'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Suisse et le Pays de Galles devaient participer à la campagne "OneLove" visant à promouvoir l'inclusion et à lutter contre la discrimination.

Mais les associations de ces pays ont déclaré dans un communiqué lundi que le brassard - qui comporte un cœur rayé de différentes couleurs pour représenter tous les héritages, toutes les origines, tous les genres et toutes les identités sexuelles - ne serait pas porté au Qatar.

"Je suis déçue par la FIFA. Elle m'a fait me sentir exclu", a déclaré M. Cavallo à Christiane Amanpour, présentatrice en chef de la chaîne internationale CNN.

"La représentation est tellement importante et il y a tellement de gens qui regardent ces matches que cela montre que les intentions de la FIFA ne sont pas de faire du football un endroit pour tout le monde.

"Nous avons des familles qui regardent, nous avons la prochaine génération qui regarde. La FIFA doit faire mieux. C'est le football mondial.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux mardi, Cavallo a qualifié la mesure de "draconienne".

Le milieu de terrain d'Adelaide United et ancien jeune international australien a fait les gros titres l'année dernière lorsqu'il a révélé son homosexualité.

Il est par la suite devenu l'un des visages les plus reconnaissables de ce sport et a récemment été nommé "Homme de l'année" lors d'une cérémonie de remise de prix organisée par Attitude Magazine, le plus grand magazine LGBTQ d'Europe.

Cavallo s'est entretenu avec Amanpour avant la défaite 4-1 de l'Australie contre la France dans le groupe D, lors du premier match de la Coupe du monde. Au début de l'année, Cavallo a fait part de son espoir de jouer pour l'Australie à la Coupe du monde, mais il n'a pas fait partie de la sélection finale des Socceroos pour Qatar 2022.

Cependant, le jeune homme de 23 ans a déclaré qu'il s'attendait à ce que le capitaine australien porte le brassard "OneLove" en solidarité avec la communauté LGBTQ, malgré le risque de sanctions pour tout joueur qui porterait le brassard.

"Si j'avais été là et que j'avais été le capitaine, oui, j'aurais porté le brassard. Je n'ai pas honte d'être qui je suis", a déclaré M. Cavallo à CNN.

"Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai fait mon coming out et que je suis la personne que je suis aujourd'hui", a ajouté M. Cavallo. "J'attends de mon capitaine qu'il le porte.

L'équipe australienne, y compris le capitaine Matthew Ryan, qui est apparu dans une vidéo avec ses coéquipiers Socceroo avant le tournoi pour soulever des questions relatives aux droits de l'homme, notamment le traitement des personnes LGBTQ+ au Qatar, n'a pas porté de brassard arc-en-ciel lors du match contre la France.

Cavallo a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'équipe nationale porte le brassard, mais qu'il comprenait la décision injuste à laquelle elle avait été confrontée.

"C'est vraiment inquiétant parce que la FIFA les met dans cette position, comme s'ils allaient risquer une Coupe du monde, quelque chose pour lequel nous nous sommes entraînés en tant qu'athlètes professionnels et avons rêvé de représenter notre pays sur la scène mondiale", a déclaré Cavallo.

"Je félicite les sept nations [qui avaient à l'origine l'intention de porter le brassard lors du tournoi] pour leur volonté d'intégrer l'inclusion dans la campagne de la Coupe du monde.

Réfléchissant aux ramifications auxquelles il a été confronté dans le football depuis son coming out en octobre 2021, Cavallo a déclaré qu'il avait dû faire face à un "retour de bâton", mais que l'impact positif qu'il a eu en tant qu'ambassadeur LGBTQ dans le football en valait la peine.

"Ce qui m'a aidé à tenir le coup, ce sont les messages que je reçois tous les jours, que ce soit de la part de mamans, d'enfants, de grands-parents, et de voir que mon histoire a contribué à les influencer et à changer leur vie pour le mieux, et a contribué à sauver leur vie".

"Vous pouvez apporter toute la haine que vous voulez, tant que je sauverai des vies, je continuerai à faire ce que je fais", a-t-il ajouté.

L'équipe nationale allemande a mis les mains sur la bouche lors de la photo d'avant-match avant son match contre le Japon en Coupe du monde mercredi, dans ce qui semble être une protestation contre la liberté d'expression dans le stade international Khalifa à Doha.

CNN a contacté la FIFA pour lui offrir un droit de réponse aux commentaires de M. Cavallo.

La FIFA a déclaré qu'avant que les pays n'annoncent que leurs capitaines ne porteraient pas le brassard au Qatar, l'instance dirigeante du football mondial avait lancé sa propre campagne "Non à la discrimination" et déclaré que les 32 capitaines auraient la possibilité de porter un brassard lié à la campagne.

Source: edition.cnn.com