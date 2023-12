José Mourinho nommé nouvel entraîneur de l'AS Roma

Le Portugais de 58 ans, qui a remporté 25 trophées au cours de sa carrière de manager, a été licencié par Tottenham Hotspur en avril après 17 mois à la tête de l'équipe de Premier League.

Mourinho prendra les rênes de l'équipe italienne avant la campagne 2021-22, avec un contrat qui courra jusqu'au 30 juin 2024.

"L'incroyable passion des supporters de la Roma m'a convaincu d'accepter le poste et je suis impatient de commencer la saison prochaine", a déclaré Mourinho dans un communiqué.

La Roma a annoncé plus tôt mardi que l'actuel entraîneur Paulo Fonseca quitterait ses fonctions à la fin de la saison en cours.

Le club a subi une lourde défaite 6-2 contre Manchester United en demi-finale aller de l'Europa League la semaine dernière et occupe actuellement la septième place du championnat.

"Nous sommes ravis d'accueillir José Mourinho dans la famille de l'AS Roma", ont déclaré Dan Friedkin, président de l'AS Roma, et Ryan Friedkin, vice-président de l'AS Roma, dans un communiqué.

"Un grand champion qui a gagné des trophées à tous les niveaux, José apportera un leadership et une expérience extraordinaires à notre ambitieux projet.

"La nomination de José est une étape importante dans la construction d'une culture de la victoire à long terme et cohérente au sein du club.

Mourinho est l'un des entraîneurs les plus connus et les plus performants du monde. Il a déjà entraîné des clubs comme le Real Madrid, Manchester United, l'Inter Milan et Chelsea.

"Je pense que les gens ont l'impression que je ne suis pas l'homme le plus humble", a-t-il récemment déclaré dans une interview accordée au Times. "Je pense que les gens se trompent !

"Je pense que ma nature est vraiment humble. Mais parfois, parce que je dis des choses si directes, on pense que je ne suis pas un homme humble. Je pense que je vends beaucoup.

LIRE : L'Inter remporte son premier Scudetto depuis 2010 et brise l'emprise de la Juve

C'est la deuxième fois que Mourinho travaille en Serie A. Il a été entraîneur de l'Inter Milan entre 2008 et 2010, et lors de sa dernière saison, il a mené l'équipe à un triplé remarquable - le titre de Serie A, la Coppa Italia et la Ligue des champions.

Après son départ de Tottenham, et compte tenu de ses antécédents dans le sport, beaucoup se demandaient quelle serait la prochaine étape pour Mourinho.

Samedi, il a déclaré au journal The Times qu'il n'accepterait un poste que dans un championnat qu'il jugeait compétitif.

"En Allemagne et en France, vous savez si vous allez dans le club A ou le club B, vous savez que votre destin est écrit immédiatement", a-t-il déclaré.

"C'est une question de pression. C'est ce que je veux. Je choisirais la pression, toujours. Parfois, cette pression devient déséquilibrée, ou disproportionnée, mais je refuse le contraire ! Je refuse d'aller dans un pays où la pression n'existe pas. Je refuse !"

