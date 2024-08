Jose Mourinho manque la Ligue des champions et fait le tour

José Mourinho connait sa première déconvenue en tant qu'entraîneur de Fenerbahçe Istanbul. Le club traditionnel est éliminé des qualifications de la Ligue des champions de manière spectaculaire. Il actionne ensuite sa machine à se plaindre. Pendant ce temps, un ancien gardien du BVB se fait rudement réveiller en Bulgarie.

Le célèbre entraîneur de football José Mourinho devra attendre une saison de plus pour revenir en Ligue des champions. Son nouveau club, Fenerbahçe Istanbul, a subi une défaite spectaculaire face au club de Ligue 1 française OSC Lille lors du troisième tour des qualifications de la Ligue des champions, manquant ainsi les play-offs. Ils ont perdu 1-2 lors du match aller en France, suivi d'un match nul 1-1 (1-0, 0-0) lors du match retour après prolongation.

Ce n'est qu'un but contre son camp du défenseur de Lille Bafode Diakité (90.+1) qui a permis à l'équipe de Mourinho de rester dans la course, envoyant le match en prolongation. Là, Jonathan David (118.) a raté un penalty pour Lille qui aurait pu éliminer Fenerbahçe, mais l'arbitre n'a accordé le penalty qu'après consultation de la VAR. Plus tôt, le défenseur de Lille Aissa Mandi (109.) avait été expulsé après une altercation.

Festival de buts en Bulgarie

Mourinho a remplacé Ismail Kartal au début juillet, malgré la saison impressionnante de 99 points de Kartal l'an dernier, qui n'a réussi qu'à obtenir la deuxième place derrière les rivaux de la ville Galatasaray. Mourinho est maintenant chargé de mener le club à son premier titre depuis 2014. Sur la scène européenne, il devra se contenter de la Ligue Europa une fois de plus. Après le match, Mourinho était en grande forme, répondant sèchement à un journaliste. "Vous avez vu le match ? Dois-je vous l'expliquer ?", a-t-il répliqué lorsqu'on lui a demandé des erreurs de son équipe.

Entre-temps, le club autrichien RB Salzbourg s'est qualifié pour les play-offs avec un match nul 3-3 (2-1) contre Twente Enschede après une victoire 2-1 lors du match aller. En play-offs, ils affronteront Dynamo Kyiv, qui a battu Glasgow Rangers 2-0 (0:0) en Écosse après un match nul 1-1 lors du match aller.

