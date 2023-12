José Mourinho à un match de mettre fin à 13 ans de disette pour Tottenham

Être supporter des Spurs a rarement été facile au fil des ans, mais il s'agit de loin de la plus longue période de disette que le club ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour un club de la taille et de la puissance financière considérable de Tottenham, 13 ans d'attente pour un trophée est bien trop long.

Malgré l'amélioration considérable de l'effectif et l'amélioration des résultats apportés au club par Mauricio Pochettino, l'entraîneur argentin n'a jamais été en mesure de faire franchir à Tottenham le cap de la victoire.

Pochettino a été licencié après des mois de mauvaises performances et la défaite en finale de la Ligue des champions contre Liverpool en juin 2019. José Mourinho a été engagé avec pour seul objectif de mener Tottenham à son premier trophée depuis la Coupe de la Ligue en 2008.

L'entraîneur portugais n'est plus qu'à un match de cet objectif après les buts de Moussa Sissoko et de Son Heung-Min qui ont permis aux Spurs de s'imposer 2-0 face à Brentford, un club de Championship, lors de la demi-finale de la Coupe de la Ligue.

De nombreux clubs, managers et supporters ont tourné le dos à la Coupe de la Ligue sous ses différentes formes au fil des ans - actuellement appelée Carabao Cup en raison du sponsoring - mais c'est une compétition que Mourinho a toujours prise au sérieux.

LIRE : José Mourinho est la star du spectacle dans le nouveau documentaire sur les coulisses de Tottenham

Aucun manager n'a remporté ce trophée à plus d'occasions et Mourinho dépasserait le record de quatre victoires en Coupe de la Ligue qu'il détient actuellement avec Sir Alex Ferguson et Brian Clough avec une victoire contre Manchester City ou Manchester United.

"Je suis arrivé en Angleterre en 2004 et je me souviens qu'à cette époque, j'ai dû apprendre la signification des coupes ici et je l'ai prise au sérieux", a déclaré Mourinho aux journalistes après le match.

"Je pense que s'il y a un secret, c'est de le prendre au sérieux. Il faut respecter ce qu'est le football anglais, ce que sont les clubs anglais, ce que sont les divisions inférieures anglaises et essayer de ne pas se laisser surprendre par des équipes de moindre qualité et, lorsque vous avez un gros match comme celui que nous avons eu avec Chelsea [au quatrième tour], y aller sérieusement et avec des ambitions. A part cela, il n'y a pas d'autre secret".

"Ce que je ressens dans l'équipe, c'est l'envie. Je ne parle pas de mentalité de gagnant, je ne dis pas que nous sommes ceci ou cela, je dis simplement que nous sommes des gens honnêtes. Depuis le premier match contre Chelsea, le deuxième contre Stoke, les gars ont pris les choses au sérieux et c'est ce que j'espère faire à nouveau dimanche à Crosby contre Marine [en FA Cup]".

La finale de la Coupe de la Ligue ayant généralement lieu en février, Mourinho a déjà mentionné l'effet stimulant qu'une victoire précoce en coupe peut avoir sur le reste de la saison - même si, cette année, les autorités ont avancé la finale au mois d'avril dans l'espoir que les supporters puissent y assister à la suite de la deuxième vague de cas de Covid-19 qui sévit actuellement en Angleterre.

Cependant, le sentiment d'avoir atteint une grande finale sera sans doute encore présent dans l'équipe et Mourinho a tenu à souligner qu'il s'agit d'un trophée qu'il est souhaitable de remporter.

"Si vous voyez les vainqueurs, vous vous rendez compte que les grands clubs veulent le gagner", a-t-il déclaré. "Qui a été le dernier vainqueur en dehors des six premiers du classement ? Swansea [en 2013] ? Je ne sais pas parce que je ne suis pas très doué pour les statistiques, mais je me souviens que Man City a gagné plusieurs fois, que Chelsea a gagné plusieurs fois, que United a gagné plusieurs fois".

"Je me souviens de Liverpool en finale, je ne sais pas s'ils l'ont gagnée récemment, ou d'Arsenal. Les grands clubs s'y intéressent donc, sans aucun doute, et la finale en dit long : Tottenham contre Manchester United ou Tottenham contre Manchester City".

Si une victoire contre l'un ou l'autre de ces clubs lors de la finale d'avril signifierait sans aucun doute que Tottenham a enfin franchi un cap, ce ne serait en aucun cas l'étendue des ambitions de Mourinho dans le nord de Londres.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com