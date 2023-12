Faits marquants de l'histoire

Jose Maria Lopez : La Formule E "un pas en avant", selon le triple champion du WTCC

Lopez est le champion en titre du WTCC

Le passage à la Formule E lui offre un nouveau défi

"Je n'ai jamais cru que j'étais doué", déclare Lopez.

Mais après avoir remporté l'an dernier un troisième championnat du monde des voitures de tourisme d'affilée, l'Argentin a ressenti l'envie de changer de piste, et de passer à la Formule E.

Jose Maria Lopez : RecordWTCC2013-201671 départs 20 poles48 podiums29 victoires3 championnats

"J'aurais pu rester en WTC probablement pour chercher plus de victoires et de championnats, mais ce n'est pas ce que je recherche dans la course automobile", a déclaré Lopez à l'émission Supercharged de CNN.

"Je veux continuer à grandir et à me battre avec de meilleurs pilotes dans différentes catégories, et je pense que la Formule E a tout cela.

"Elle se développe très rapidement et on y trouve des pilotes et des équipes fantastiques. Pour moi, c'était un pas en avant, alors je suis vraiment heureux de relever ce défi."

Une courbe d'apprentissage

Comme de nombreux pilotes de la série des voitures électriques, il a commencé par nourrir de grands espoirs de carrière en Formule 1.

Après une année en tant que pilote d'essai pour Renault, il a été engagé par la malheureuse équipe USF1 en 2010, mais celle-ci n'a jamais réussi à s'aligner sur la grille de départ.

Lopez s'est remis de cette déception et a dominé pendant quatre ans l'équipe WTC avec 29 victoires et 48 podiums en 71 courses. Au cours de deux de ces saisons, il a devancé son prestigieux coéquipier Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde de rallye, ce qui constitue un record.

Il n'a pas encore eu d'impact en Formule E, mais la courbe d'apprentissage est raide - les circuits de rue temporaires signifient des opportunités limitées pour les essais sur piste, et l'adaptation aux groupes motopropulseurs électriques prend du temps.

"L'adhérence, les pneus, le châssis, le poids, tout cela rend la voiture très nerveuse et difficile à comprendre", a déclaré Lopez à Autosport avant le ePrix d'ouverture de la saison à Hong Kong en octobre dernier.

Un abandon a suivi la course, mais les progrès ont été constants depuis - une 10e place à l'ePrix de Marrakech au Maroc en novembre a été répétée lors de sa course à Buenos Aires le mois dernier.

Passion et dynamisme

En avril, il sera en terrain plus familier au Mexique - le quatrième ePrix de la saison 2016-17 se déroulera sur un circuit traditionnel, l'Autódromo Hermanos Rodríguez.

Lopez n'a pas non plus complètement tourné le dos à l'essence - le pilote de 33 ans devrait participer au Championnat du monde d'endurance 2017 pour l'équipe Toyota Gazoo Racing.

"J'ai tellement de passion pour ce que je fais - j'adore la course. Quand je monte dans la voiture, je me sens différent", dit-il.

"Je dis toujours que c'est ma place dans le monde quand je mets mon casque. Je peux m'isoler de tout et me concentrer sur ce que j'aime faire, et j'ai la chance d'en faire aussi mon travail.

Malgré tout son succès, "Pechito", comme l'appellent sa famille, ses amis et ses collègues, a réussi à garder les pieds sur terre.

Quel est donc son secret ?

"Je suis passionné, mais les années, l'expérience, m'ont donné un peu de calme", dit-il.

"Je n'ai jamais cru que j'étais un surdoué. J'aime croire que le travail, le dévouement et le fait de ne jamais abandonner sont très importants - c'est ce que j'ai fait dans ma carrière jusqu'à présent.

