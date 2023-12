Faits marquants de l'histoire

Jordan Spieth : le golfeur s'enflamme pour la remarque "souvenez-vous du Masters".

Jordan Spieth triomphe dans son État natal du Texas

Le jeune homme de 22 ans réalise le rêve de sa vie

Huit titres du PGA Tour remportés avant l'âge de 23 ans

Mais jusqu'à dimanche, il manquait encore un joyau à sa couronne déjà étincelante - et ce n'était pas l'un des deux tournois majeurs qu'il n'a pas encore remportés.

Le joueur de 22 ans a réalisé l'une des ambitions de sa vie en remportant son premier titre du PGA Tour dans son État natal du Texas.

Le week-end précédent, il avait quitté la course au titre lors du tournoi Byron Nelson à Irving pour terminer 18e après une dernière carte de 74, mais il n'a pas fait d'erreur lors du Dean & Deluca Invitational, même si un chahuteur dans la tribune des spectateurs lui a rappelé de manière trop vive l'une des plus grandes déceptions de sa carrière.

"Peu importe ce qui se passera au cours des 30 prochaines années de ma carrière", a déclaré Spieth aux journalistes après son dernier tour au Colonial de Fort Worth, "ce jour sera l'un des plus importants que j'aie jamais vécus".

Spieth, numéro 2 mondial, a désormais remporté huit titres du PGA Tour avant l'âge de 23 ans - un de plus que Tiger Woods, mais toujours derrière le leader Horton Smith (14) - mais tout n'a pas été facile dans le Lone Star State.

FORT WORTH, TX - 29 MAI : Jordan Spieth pose avec le trophée après avoir remporté le DEAN & DELUCA Invitational au Colonial Country Club le 29 mai 2016 à Fort Worth, Texas. (Photo par Tom Pennington/Getty Images)

Le double vainqueur des majeurs était à parité pour la journée au tournant, avant qu'un cri de "souviens-toi du Masters" venant de quelque part dans la foule sur le 10e ne le réveille, enfonçant un putt de 20 pieds pour birdie.

"De toute façon, a déclaré Spieth lorsqu'on lui a demandé s'il s'agissait d'une plaisanterie ou d'un encouragement, il y a un peu de cul rouge en moi, et cela s'est manifesté sur les trous suivants.

Deux birdies ont suivi pour en faire trois d'affilée et le propulser en tête - et même un bogey au 13 n'a pas fait dérailler la charge de Spieth.

Il s'est stabilisé avec deux pars consécutifs, avant de terminer en beauté avec trois autres birdies d'affilée, ce qui lui a permis de remporter une victoire de trois coups sur son compatriote Harris English, avant le deuxième événement majeur de la saison, l'U.S. Open, qui se tiendra du 16 au 19 juin.

Il s'agit de son deuxième titre sur le PGA Tour cette année, et la bourse de 1,2 million de dollars du vainqueur a porté ses gains de la saison à 4 millions de dollars en 12 tournois et à plus de 24 millions de dollars depuis qu'il est devenu membre à part entière en 2013.

La veste à carreaux rouges ne sera peut-être pas le vert du Masters - les cicatrices de la capitulation du mois dernier à Augusta continueront à brûler Spieth - mais, pour l'instant, c'est certainement une belle alternative.

"Les deux s'adaptent très bien", a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le champion du Masters Danny Willett a terminé troisième de l'événement phare du Tour européen, le BMW PGA Championship à Wentworth.

Willett était à deux coups de son compatriote Chris Wood dimanche, tandis que le Suédois Rikard Karlberg, classé 148e, a été le surprenant deuxième.

