Jordan Spieth, joueur de golf, doit subir une opération au poignet, forcé de rester absent pour le reste de l'année.

Spieth a finalement terminé à la 68e place ex æquo au championnat FedEx St. Jude à Memphis, Tennessee, lors du dernier jour, manquant ainsi de se qualifier pour les playoffs de la FedExCup.

Cela offre au américain ex-numéro un mondial du temps supplémentaire pour récupérer d'une intervention chirurgicale prochaine sur son problème récurrent au poignet gauche, qui le tracasse depuis 16 mois et a entraîné une baisse de ses performances.

"Il faut que je me fasse opérer le plus rapidement possible, puis je suivrai le processus de récupération", a déclaré Spieth, selon le PGA Tour.

"Si je n'ai pas de raison pressante de revenir rapidement - et ce n'est pas le cas - je prendrai probablement tout le temps de repos possible", a-t-il ajouté.

Spieth, triple champion majeur dont la dernière victoire sur le PGA Tour remonte à avril 2022, n'a enregistré cette année que trois tops 10 et aucun depuis les quatre derniers mois.

Au cours de la saison, il a raté le cut à huit reprises.

La blessure au poignet est apparue avant le championnat PGA de l'année dernière, lorsque Spieth visait un carrière grand chelem. Malgré ses efforts pour guérir la déchirure de la gaine du poignet depuis, il a finalement décidé de subir une intervention chirurgicale et une période de récupération estimée à trois mois.

"J'ai évité de me chercher des excuses car cela ne me faisait pas mal enSwingant", a déclaré Spieth. "Mais cela ne semble pas être une coïncidence compte tenu du calendrier et des résultats constants chaque semaine - donc je suis plutôt optimiste.

"Je pense qu'il y a un certain sentiment de clarté à le faire. Il y a aussi de l'incertitude, et c'est un peu effrayant. Mais si je peux apprendre la patience - ce qui n'est pas facile pour moi - alors je crois que je peux revenir plus fort."

Après avoir manqué de se qualifier pour les playoffs de la FedExCup en raison de ses piètres performances, Spieth a maintenant plus de temps pour se concentrer sur sa prochaine intervention chirurgicale au poignet. Avec l'intervention et la période de récupération qui s'ensuit, Spieth pourrait être absent des activités sportives pendant un certain temps.

