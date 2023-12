Jordan Spieth a "changé" la façon de penser des joueurs universitaires américains

Selon le commentateur de Golf Channel Charlie Rymer, le jeu universitaire américain est "en feu" en ce moment et cela a beaucoup à voir avec Spieth.

Spieth était au milieu de sa deuxième année à l'université du Texas lorsqu'il a décidé de devenir professionnel en décembre 2012, à l'âge de 19 ans.

Deux fois champion américain junior amateur et classé n°1 mondial à l'époque, Spieth n'a jamais regardé en arrière.

En 2017, Spieth a déjà remporté 11 victoires dans la PGA, trois des quatre tournois majeurs - ce que seuls lui et Jack Nicklaus ont réussi à faire avant leur 24e anniversaire - et accumulé plus de 35 millions de dollars en prix, sans parler des contrats d'endossement.

Les aspirants Spieth

Le tournoi de trois jours organisé cette semaine à Atlanta verra 40 golfeurs - certains des meilleurs jeunes hommes et femmes du monde universitaire - s'affronter au prestigieux East Lake Golf Club, qui accueille le championnat de fin de saison de la PGA.

Les trois jours sont retransmis en direct sur Golf Channel et le commentateur Rymer estime que, grâce à Spieth, il est "très, très probable" que certains de ces aspirants à Spieth participeront et gagneront au plus haut niveau du jeu, tôt ou tard.

"Il y a vraiment eu un changement de paradigme dans la façon dont les jeunes professionnels qui sortent de l'université voient le jeu", a déclaré Rymer, qui a lui-même joué sur le PGA Tour et qui représentait régulièrement Georgia Tech à East Lake pendant ses études, à CNN Sport avant l'East Lake Cup à Atlanta.

"Jordan Spieth a vraiment changé la donne. Il est sorti de l'université du Texas et a commencé à gagner immédiatement, et maintenant tous les jeunes qui viennent derrière lui se disent : Je peux le faire".

Les jeunes désireux d'imiter Spieth ne manquent pas et le monde du golf universitaire est aussi compétitif qu'il ne l'a jamais été.

Non seulement les bourses d'études offrent la possibilité de devenir golfeur professionnel, mais elles permettent également de financer des licences coûteuses et de poursuivre des carrières dans tous les domaines.

Cependant, il est plus facile à dire qu'à faire d'obtenir une bourse.

Les enfants qui souhaitent obtenir une bourse d'études dans les universités américaines doivent régulièrement réaliser des scores faibles, conduire la balle sur plus de 250 yards, améliorer leurs statistiques de putting et s'inscrire aux bons tournois pour se faire remarquer.

Comme si cela ne suffisait pas, ils doivent également obtenir de bons résultats scolaires.

Accomplissements

Les golfeurs universitaires ne sont pas les seuls à avoir été inspirés par Spieth. Même son ami de neuf ans, Justin Thomas, qui est passé professionnel un an plus tard, l'a crédité d'avoir ouvert la porte et de l'avoir incité à réaliser ce qu'il a fait au cours d'une incroyable saison 2017.

"J'ai beaucoup couru après lui et ses accomplissements jusqu'à présent", a déclaré Thomas à CNN juste avant le Championnat du monde de golf du mois dernier.

"J'ai l'impression que si je le bats dans un tournoi, j'ai de bonnes chances de gagner. Cela me fait travailler, cela me pousse à essayer de le battre".

Quelques jours seulement après cette interview, Thomas a décroché la prime de 10 millions de dollars de la FedEx Cup au terme d'une saison qui l'a vu remporter cinq victoires, dont son premier titre majeur lors du championnat de l'US PGA.

Il a été nommé joueur de l'année du PGA Tour à peine quatre ans après avoir quitté Alabama State et Rymer a déclaré à Don Riddell de CNN que ce type de succès est extrêmement motivant pour les golfeurs universitaires.

"Ils ont donné à Thomas un chèque de 10 millions de dollars, les enfants regardaient cela, j'en suis sûr", a déclaré Rymer, 49 ans, qui a remporté le championnat amateur junior des États-Unis en 1985.

"C'est certainement quelque chose qui a un impact pour amener les enfants à jouer et les préparer à devenir des golfeurs professionnels.

Cette chaîne de production est de bon augure pour le golf américain, qui se porte déjà très bien. Dustin Johnson est le numéro un mondial, suivi de près par Spieth et Thomas, qui occupent respectivement les deuxième et troisième places.

Brooks Koepka, le champion de l'US Open, et Rickie Fowler sont également dans le top 10 et cette force est évidente dans les compétitions internationales par équipe.

Les États-Unis ont confortablement remporté leur première Ryder Cup en six ans à Hazeltine en 2016 et l'équipe de Coupe des Présidents de Steve Stricker a détruit les internationaux à Liberty National dans le New Jersey, par 19 points à 11.

Conviction

Selon Rymer, ce qui distingue Spieth, c'est sa force mentale.

"Jordan pense aussi bien que n'importe quel athlète que j'ai vu dans n'importe quel sport. Nous l'avons vu remporter des championnats majeurs alors qu'il n'était clairement pas dans son assiette", explique Rymer, faisant référence à l'Open 2017 où, après avoir perdu une avance de trois coups pendant la nuit, Spieth est devenu le seul joueur de l'histoire à jouer les cinq derniers trous d'un tournoi majeur à cinq sous le par pour s'assurer le Claret Jug.

"Il croit en lui comme je n'ai jamais vu quelqu'un croire en lui et lorsqu'un défi se présente, cela ne le dérange pas. Il considère un défi comme 'laissez-moi vous montrer à quel point je suis bon', et il y va et le fait.

Alors, qui sera le prochain golfeur universitaire à imiter Spieth et Thomas et à remporter des titres majeurs au niveau senior ?

Si l'on en croit la première journée de l'East Lake Cup, vous devriez garder un œil sur Will Gordon de Vanderbilt et Robynn Ree de l'Université de Californie du Sud, qui ont respectivement remporté les titres individuels en stroke play chez les hommes et chez les femmes avant les tournois en match play par équipe.

Norman Xiong, 18 ans, étudiant en deuxième année à l'université de l'Oregon, est également considéré comme une future star du jeu après avoir remporté le titre de Western Amateur en août - le troisième plus ancien championnat amateur de golf, qui compte des vainqueurs tels que Tiger Woods, Jack Nicklaus et Phil Mickelson.

Xiong, qui est né à Guam et a grandi en Californie du Sud, est le premier joueur de l'Oregon à remporter le Western Amateur depuis sa création en 1899 et faisait partie de l'équipe américaine victorieuse de la Walker Cup en 2017. Il est actuellement le sixième amateur au monde.

Brad Dalke s'est engagé à jouer pour l'Oklahoma à l'âge de 12 ans. Il a aujourd'hui 20 ans et est peut-être plus connu pour avoir battu Rory McIlroy au bras de fer, mais sa deuxième place à l'US Amateur lui a permis de participer au Masters 2017 et à l'US Open, bien qu'il n'ait passé le cut dans aucun de ces deux tournois.

Nick Hardy, 21 ans, originaire de l'Illinois, a attiré l'attention avec une 52e place à l'US Open 2015, tandis que son coéquipier à l'université Dylan Meyer, bien qu'il ait été hospitalisé en mai de cette année pour une colite ulcéreuse, a tenu son rang parmi les seniors à la John Deere Classic, manquant le cut par seulement deux coups.

L'équipe féminine d'Atlanta n'est pas moins impressionnante.

Ree a terminé avec deux coups d'avance sur un groupe talentueux qui comprend trois des dix meilleures joueuses amateurs du monde, Albane Valenzuela (n° 3) et Andrea Lee (n° 5) de Stanford, ainsi que Linnea Strom, joueuse suédoise de l'État d'Arizona (n° 9).

Cette compétition pourrait être la dernière de Ree au niveau universitaire. Elle a terminé dans le top 10 de tous les tournois auxquels elle a participé cette année et est inscrite à la phase finale de la LPGA Q-School, où une place dans le top 20 lui assurerait sa carte sur le circuit professionnel pour la saison prochaine.

Valenzuela, 19 ans, est déjà la golfeuse la mieux classée de Suisse - elle a représenté son pays aux Jeux olympiques de Rio en 2016 et a passé le cut à l'US Open la même année.

Andrea Lee, 18 ans, née à Los Angeles, est actuellement la joueuse de moins de 20 ans la mieux classée aux États-Unis et a été la première joueuse de Stanford à être nommée "Freshman of the Year" de la NCAA pour le golf féminin.

La peur au ventre

L'East Lake Cup, qui en est à sa troisième édition, se transforme en match play par équipe les deuxième et troisième jours.

Les bons résultats de Vanderbilt dans le stroke play masculin lui ont valu d'être classé premier et d'affronter l'Oregon en demi-finale, tandis que l'Oklahoma, champion en titre, sera opposé à l'Illinois dans l'autre demi-finale. Chez les femmes, Stanford affronte Arizona et Northwestern la Californie du Sud.

Toute l'action sera retransmise en direct à la télévision et le commentateur Rymer pense que c'est aussi un facteur qui explique pourquoi ces joueurs ne sont pas effrayés par les caméras lorsqu'ils arrivent enfin sur le circuit senior.

"Lorsque je jouais au golf à l'université, nous n'avions pas cette possibilité de jouer à la télévision", a déclaré Rymer lors d'une interview sur Golf Channel.

"Cela vous met mal à l'aise la première fois que vous jouez dans un grand événement en direct à la télévision. Pour moi, c'était le British Open et j'avais une peur bleue. La fois suivante, c'était un peu plus facile et la fois d'après, un peu plus facile encore.

"Je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, lorsque les filles arrivent sur le LPGA Tour et les garçons sur le PGA Tour, ils sortent et font des choses extraordinaires.

"Ils n'ont pas à se soucier de se sentir à l'aise devant les caméras.

