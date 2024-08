Jordan Chiles: Tout ce que vous devez savoir sur la controverse sur la médaille de bronze de la gymnaste

Jordan Chiles, gymnaste américaine, a été privée de sa première médaille individuelle aux Jeux olympiques après que l'équipe roumaine de gymnastique a contesté sa note finale. L'équipe des États-Unis a fait appel de cette décision prise par un panel de juges et la lutte pour la médaille de bronze n'est pas terminée.

Voici ce que vous devez savoir.

La compétition était féroce – et elle était toujours censée être serrée

La finale du concours général individuel féminin de gymnastique était déjà promise à être un match serré avant que Chiles ne monte sur le mat pour la dernière performance le 5 août. Ana Bǎrbosu de Roumanie et sa coéquipière, Sabrina Maneca-Voinea, étaient à égalité avec un score de 13,700.

La chance de Chiles d'obtenir sa première médaille individuelle et de monter sur le podium olympique dépendrait d'une simple fraction de point.

La gymnaste de 23 ans a exécuté avec confiance son exercice au sol sur une musique de Beyoncé et tous les athlètes ont attendu anxieusement l'annonce de son score.

Chiles a été initialement classée cinquième avec un score de 13,666. Mais alors que le public explosait de joie pour la médaille d'or de Rebeca Andrade du Brésil, l'entraîneur de l'équipe américaine de gymnastique, Cecile Landi, a déposé une demande concernant le score de difficulté de Chiles.

Peu de temps après, Chiles a été la première à remarquer la décision des juges - sautant de joie tandis que Landi, stupéfaite, fixait le tableau des scores. Les juges ont révisé son score à la hausse de 0,1 de point, lui donnant un total de 13,766 pour remporter la médaille de bronze.

Cette victoire a fait l'histoire - marquant la première fois que les trois premières places du podium olympique étaient occupées par des femmes noires. Dans un geste de fair-play remarquable, Chiles a suggéré qu'elle et Biles fassent une révérence joueuse à Andrade. Cette photo est devenue instantanément un classique du sport.

Mais la célébration a été de courte durée.

Pourquoi la Roumanie a contesté le score

Le règlement de la Fédération internationale de gymnastique permet à un entraîneur de contester un score de difficulté « à condition qu'elles soient faites verbalement immédiatement après la publication du score ».

Selon les directives, un entraîneur dispose d'une minute après l'affichage du score pour déposer une demande verbale pour le dernier gymnaste d'une rotation.

Comme Chiles était la dernière gymnaste à performer, ses entraîneurs étaient contre la montre.

« La personne désignée pour recevoir la demande verbale doit enregistrer l'heure de sa réception, soit par écrit, soit électroniquement, et cela déclenche la procédure », selon les règles.

La Fédération roumaine de gymnastique et les gymnases Bǎrbosu et Maneca-Voinea ont déposé une demande officielle auprès du Tribunal arbitral du sport pour examiner les circonstances entourant la décision de réviser le score de Chiles.

Ils ont soutenu que la demande de l'équipe américaine de gymnastique avait été déposée 4 secondes après le délai d'une minute et que le score initial de Chiles de 13,666 devait être maintenu. Tous les trois athlètes, ont-ils soutenu, devraient être classés à la troisième place et recevoir chacun une médaille.

Pendant la semaine suivante, la procédure d'appel s'est déroulée en coulisses. Puis, le samedi, le Tribunal arbitral du sport a soutenu le défi de l'équipe roumaine.

Le corps directeur du sport a annoncé qu'il avait déterminé que la demande déposée au nom de Chiles « a été élevée après la fin du délai d'une minute... et est considérée comme sans effet ».

« La Fédération internationale de gymnastique déterminera le classement de la finale du concours général individuel féminin et attribuera la ou les médailles conformément à cette décision », a déclaré le Tribunal arbitral du sport dans un communiqué.

Il a été annoncé plus tard que le bronze serait attribué à Bǎrbosu de Roumanie.

Chiles dévastée réagit

« Nous sommes dévastés », a déclaré l'équipe américaine de gymnastique et le Comité olympique et paralympique des États-Unis dans un communiqué conjoint suite à la décision. « La demande concernant la valeur de difficulté de l'exercice au sol de Jordan Chiles a été déposée de bonne foi et, selon nous, conformément aux règles de la FIG pour assurer un score précis. »

Il a également noté que Chiles avait été soumise à « des attaques utterly baseless and extremely hurtful sur les réseaux sociaux ».

Chiles a publié quatre émoticônes de cœurs brisés sur son histoire Instagram après la décision du CAS et a annoncé qu'elle faisait une pause sur les réseaux sociaux. « Je prends ce temps et me retire des réseaux sociaux pour ma santé mentale, merci », a-t-elle écrit.

Un dernier rebondissement : les États-Unis affirment avoir des preuves avec horodatage

Peu de temps après, l'équipe américaine de gymnastique a annoncé qu'elle avait officiellement soumis une lettre et des preuves supplémentaires au Tribunal arbitral du sport pour faire appel de la décision.

L'équipe a déclaré dans un communiqué qu'elle avait soumis des preuves vidéo avec horodatage montrant que l'entraîneur de l'équipe américaine de gymnastique, Landi, avait déposé sa demande « 47 secondes après l'affichage du score, suivie d'une deuxième déclaration 55 secondes après l'affichage initial du score ».

L'équipe a déclaré qu'elle n'avait pas accès à ces images avant la décision du tribunal et a ensuite soutenu qu'il y avait « des erreurs critiques » dans le score initial et le processus d'appel du CAS qui devaient être résolues.

« Compte tenu de ces circonstances, nous sommes déterminés à poursuivre un appel pour que Jordan Chiles reçoive la reconnaissance qu'elle mérite. Nous restons engagés à la soutenir en tant que championne olympique et continuerons à travailler diligemment pour résoudre cette question rapidement et équitablement », a déclaré l'équipe dans un communiqué.

Que se passe-t-il ensuite ?

Il est incertain de savoir combien de temps il pourrait prendre pour que cet appel passe par l'arbitrage - et il est incertain si Chiles a déjà rendu la médaille.

Et bien que les révisions de score ne soient pas rares, le cas de Chiles est inhabituel. Dans le passé, des athlètes ont été privés de leurs médailles lorsque le Comité international olympique a trouvé des preuves d'utilisation de substances illégales.

Usain Bolt, la star du sport, a été contraint de rendre sa médaille d'or olympique gagnée lors du relais 4x100m aux Jeux olympiques de Beijing en 2008, après la révélation que son coéquipier, Nesta Carter, avait été testé positif à une substance interdite.

Jacob Lev, Issy Ronald, Ben Morse, Dan Moriarty et David Close de CNN ont contribué à ce reportage.

L'appel de l'équipe USA concernant le score de Jordan Chiles est toujours en cours, alors qu'ils affirment que leur requête a été déposée dans les délais impartis et aurait dû être prise en compte. Malgré le score révisé initial qui attribuait la médaille de bronze à Chiles, le Tribunal arbitral du sport a maintenu le défi de la Roumanie, déclarant que la requête avait été soumise après le délai d'une minute.

