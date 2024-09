Jordan Chiles conteste l'injustice perçue dans la décision qui lui a refusé une médaille de bronze olympique.

Dans le domaine olympique, Chiles a perdu sa médaille individuelle initiale suite à des défis de l'équipe roumaine de gymnastique contestant la décision de réviser son score à l'exercice au sol par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Le TAS a finalement validé ces défis, impliquant que le bronze de Chiles appartient maintenant à la gymnaste roumaine Ana Bârbosu.

Dissatisfaite de la décision du TAS, Chiles a décidé de faire appel devant la Cour suprême fédérale de Suisse, siège du TAS. Dans un communiqué de presse, les avocats de Chiles ont affirmé que les procédures ayant conduit à la décision du TAS étaient injustes, soulignant notamment que les preuves vidéo soutenant la thèse de Chiles n'avaient pas été examinées, indiquant que sa prestation était dans les temps impartis. De plus, les avocats ont soutenu que le TAS avait violé le "droit d'être entendu" de Chiles sans l'informer du conflit d'intérêts potentiel du président du panel du TAS.

CNN a contacté le TAS pour obtenir des commentaires.

Maurice M. Suh, l'avocat de Chiles, a exprimé ses préoccupations, déclarant que "la communauté internationale ne devrait pas rester les bras croisés alors qu'un athlète olympique qui n'a agi que de manière juste se voit retirer sa médaille en raison de résultats injustes dans un processus judiciaire arbitraire et ad-hoc." Suh a insisté sur le fait que l'esprit de fair-play devrait également s'appliquer au processus d'arbitrage.

En soutenant pleinement Chiles, le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC) a déclaré son intention de faire reconnaître son accomplissement légitime, reconnaissant les nombreuses erreurs et omissions du TAS dans la gestion du dossier et la prise en compte des preuves essentielles de la victoire en bronze de Chiles. L'USOPC a ajouté que son engagement pour la vérité dans cette affaire reste inébranlable.

USA Gymnastics (USAG) n'a pas encore participé directement à l'appel, mais a promis son soutien à Chiles et son équipe. "USAG travaille en étroite collaboration avec Jordan et son équipe juridique pour soumettre des pièces à conviction au tribunal dans le but d'obtenir justice pour Jordan", a déclaré USAG.

Chiles et ses avocats ont souligné son engagement en faveur d'une compétition équitable et du respect des normes et règles établies.

