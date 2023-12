Jordan Anderson, pilote de NASCAR, souffre de brûlures au deuxième degré après le "moment le plus effrayant de ma carrière de pilote".

Jordan Anderson, pilote de NASCAR, affirme avoir subi des brûlures au second degré au visage et au corps après que son camion a pris feu lors de la course Camping World Truck Series à Talladega Superspeedway samedi.