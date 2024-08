- Jonas Hofmann considère la formation comme un entraîneur

Jonas Hofmann, joueur national, envisage une carrière en tant qu'entraîneur de football. "Cela pourrait être une option de devenir entraîneur", a révélé le attaquant de Leverkusen au "Cologne City-Anzeiger". Il a changé d'avis sur la question. "Il y a eu des moments où j'ai dit que ce n'est pas pour moi, mais maintenant, à mesure que je vieillis, j'ai l'impression que ça pourrait être amusant", a déclaré le joueur de 32 ans.

Il peut déjà s'imaginer se préparer à cela dans un avenir proche. Granit Xhaka le fait déjà, a-t-il commenté en faisant référence à son coéquipier de Leverkusen. "J'ai également envisagé de m'inscrire à un cours, mais je n'ai pas encore pris de décision."

Les clubs des divisions inférieures sont également une option

Hofmann, qui n'a pas été nommé pour l'EM par l'entraîneur national Julian Nagelsmann, peut également s'imaginer travailler pour des clubs des divisions inférieures : "Je regarde parfois un ami en Landesliga ou en Verbandsliga. Parfois, je me dis : si tu faisais ceci ou cela, ça aurait un impact si gros sur ton jeu. Peut-être que j'aimerais finalement être entraîneur. La question est alors de savoir si ça doit être au plus haut niveau, ou plus bas, avec un club de village, peut-être même avec une équipe de jeunes."

