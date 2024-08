- Jon Voight plaide pour la fin des situations injustifiées.

Jon Voight, 85 ans, espère une conclusion rapide au divorce en cours entre sa fille Angelina Jolie, 49 ans, et son époux Brad Pitt, 60 ans. Voight a exhorté Pitt à mettre fin aux procédures. "J'espère que ça se terminera", a-t-il déclaré à Fox News Digital. "C'est difficile. J'aimerais qu'ils trouvent un moyen de se réconcilier." Voight qualifie la situation de "difficile".

Le duo célèbre a été impliqué dans un différend juridique depuis que Jolie a déposé une demande de divorce en 2016, leur vignoble partagé dans le sud de la France servant de principal point de contention.

Cependant, pour Jon Voight, le bien-être des six enfants du couple - Maddox (23 ans), Pax (20 ans), Zahara (19 ans), Shiloh (18 ans) et les jumeaux Vivienne et Knox (16 ans) - est sa principale préoccupation. "Je pense que les enfants ont besoin de stabilité", a déclaré Voight. "J'adore les enfants et je chéris ma fille. J'espère que Brad Pitt se lèvera et fera ce qui est nécessaire pour mettre fin à cette affaire."

Les rapports suggèrent que les enfants ont choisi de soutenir leur mère. Shiloh, la fille aînée, a obtenu l'approbation du tribunal pour cesser d'utiliser le nom de famille de son père et adopter "Jolie" comme nom de famille unique, après son 18e anniversaire.

Zahara, la deuxième fille, s'est présentée comme "Zahara Marley Jolie" à son université en novembre 2023, tandis que Vivienne, une autre fille, était répertoriée comme "Vivienne Jolie" dans un programme de production de Broadway en mai 2024. Maddox et Pax, les fils, sont également censés n'avoir aucun contact avec Brad Pitt.

Jolie et Pitt se sont croisés pendant le tournage de "Mr. & Mrs. Smith" en 2005 et se sont ensuite mariés en France en 2014, après une demande en mariage en 2012. Jolie a déposé une demande de divorce en septembre 2016, et le couple a été officiellement déclaré "légalement séparé" en 2019.

La décision de Pitt de mettre fin à la bataille juridique pourrait bénéficier considérablement aux enfants, qui cherchent actuellement la stabilité. Voight espère que Brad Pitt prendra les mesures nécessaires pour mettre fin à cette affaire et priorisera les meilleurs intérêts de ses six enfants avec Angelina Jolie.

