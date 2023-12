Jon Rahm s'accroche et remporte l'Open de Mexico après une fin de match tendue

L'Espagnol, qui n'avait plus remporté d'épreuve du PGA Tour depuis l'U.S. Open l'été dernier, a été poussé dans ses derniers retranchements pour mettre un terme à sa période d'inactivité, survivant à une tentative tardive des Américains Brandon Wu et Tony Finau pour s'imposer d'un seul coup.

Le numéro 2 mondial est arrivé à Vidanta Vallarta en tant que favori et a tenu ses promesses en réalisant une performance remarquable au cours des trois premiers tours, en commençant par un sept sous la barre des 64 et en abordant le dernier jour avec une avance de deux coups.

"Jeudi et vendredi, j'ai joué de façon extraordinaire et j'avais un contrôle incroyable de mon jeu, j'avais l'impression que rien ne pouvait aller de travers", a déclaré Rahm lors de sa conférence de presse d'après-tournoi.

Cependant, les performances scintillantes de Wu et Finau - qui avaient commencé le dernier tour avec sept coups d'avance sur Rahm - ont laissé Rahm face à un back-nine nerveux.

Après un bogey au 10, trois pars de part et d'autre d'un birdie au 14, Rahm a dû parer le dernier trou par-5. Bien qu'il ait envoyé son coup de départ dans le rough, Rahm a réussi à parer, terminant à deux sous la barre des 69 et décrochant son septième titre sur le PGA Tour.

"Un week-end plutôt stressant, jusqu'à la fin", a déclaré Rahm à CBS.

"Je ne pensais pas qu'avec un par-5 où un fade au départ était nécessaire, je serais aussi stressé, mais j'ai réussi à le faire à la fin.

Retour à la première place ?

Grâce à sa victoire au Mexique, Rahm a désormais remporté au moins une victoire au cours de chacune de ses six dernières saisons professionnelles, alors que le joueur de 27 ans cherche à rattraper Scottie Scheffler au sommet du classement mondial.

L'Américain a dépassé Rahm et a connu un début de saison 2022 incroyable, triomphant au Masters le mois dernier pour son premier Majeur en carrière après une série de trois victoires en cinq tournois.

"Cela fait du bien de remporter cette première victoire", a ajouté Rahm. "En début de saison, j'ai eu quelques occasions mais je n'ai pas pu les conclure. Aujourd'hui, j'ai dû me battre, mais j'y suis parvenu.

"C'est ma première victoire de fil en aiguille. Même si la fin a été difficile, je la prends", a-t-il ajouté.

Il aura l'occasion de rattraper Scheffler lors du PGA Championship à Southern Hills le 19 mai, mais Rahm espère également avoir un impact au-delà des titres.

Réfléchissant à l'héritage de son héros et compatriote Seve Ballesteros, Rahm pense qu'il peut contribuer à la croissance du golf au Mexique.

"Je joue grâce à lui [Seve] et aujourd'hui, nous avons une portée beaucoup plus grande, le PGA Tour devient un circuit plus important et avec les médias sociaux, nous sommes des stars mondiales - plus grandes qu'elles ne l'étaient dans le passé - et je pense que je peux avoir un impact au Mexique également", a déclaré Rahm.

"On peut même voir le golf se développer au Mexique. C'est un véritable honneur de pouvoir venir ici pour cette première édition de l'événement et d'en être le champion."

Source: edition.cnn.com