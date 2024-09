Jon Rahm conteste les amendes imposées par le DP World Tour en plaidant pour son inclusion dans la Ryder Cup.

Golfeur Jon Rahm a initialement déclaré mercredi qu'il n'avait pas l'intention de payer les amendes accumulées en participant aux événements de LIV Golf, rapprochant ainsi la probabilité que l'équipe d'Europe participe à la prochaine Ryder Cup sans l'un de ses joueurs les plus en vue.

Rahm a joué un rôle pivot dans la victoire de l'équipe européenne sur l'équipe des États-Unis à Rome en octobre dernier, mais pour assurer sa place dans l'équipe du capitaine Luke Donald pour la Ryder Cup de New York, le joueur de 29 ans doit maintenir saembership dans le DP World Tour,formerly known as the European Tour.

Pour conserver sa membership, Rahm doit participer à trois événements supplémentaires sur le circuit avant la fin de la saison avec le Tour Championship à Dubaï le 17 novembre.

Cependant, Rahm risquait d'être interdit de participer à tout tournoi du DP World Tour jusqu'à ce qu'il règle ou fasse appel des amendes imposées par le circuit pour avoir refusé de se retirer de sa participation aux événements de LIV Golf en conflit avec leur propre calendrier.

Rahm avait jusqu'à midi BST (7 h HE) pour contester les pénalités, ce qui lui permettait de participer à l'Open d'Espagne à Madrid le 26 septembre. Il a déposé son appel juste avant l'heure limite.

"Jon Rahm a un appel en suspens contre les pénalités qui lui ont été imposées, et conformément aux règlements du DP World Tour, il est éligible pour participer à l'Open d'Espagne acciona présenté par Madrid plus tard ce mois-ci", a déclaré un représentant du DP World Tour dans un communiqué à CNN.

En agissant ainsi, Rahm a imité son coéquipier de LIV Golf et ancien collègue de la Ryder Cup, Tyrrell Hatton, qui a déposé un appel pour participer aux Masters britanniques d'août et renforcer ses chances d'intégrer l'équipe de Donald.

‘Je ne suis pas fan des amendes’

À la veille de la finale de la saison régulière de LIV Golf à Chicago mercredi, Rahm a exprimé son intention de participer à son tournoi national.

"Je suis inscrit au tournoi... Cependant, si je suis autorisé à jouer ou non, cela reste à voir", a-t-il informé les journalistes.

"Je ne suis pas fan des amendes. J'ai été vocal à ce sujet. Je n'ai pas l'intention de payer les amendes, et nous avons été en pourparlers pour trouver une solution."

Rahm a également exprimé son désir de participer au championnat Alfred Dunhill Links et au Masters d'Andalousie, tous deux prévus en Écosse et en Espagne respectivement en octobre.

Participer à l'Open d'Espagne lui permettrait d'atteindre le nombre requis de quatre apparitions pour maintenir sa membership, avec sa participation aux Jeux olympiques de Paris comptant également pour autant.

Cependant, Rahm a peu de flexibilité. La finale de LIV Golf à Dallas l'empêche de participer au championnat BMW PGA, tandis que son classement de 118 dans le classement Race to Dubai du DP World Tour est largement en retrait du top 50 nécessaire pour participer aux deux événements de barrage de fin de saison aux Émirats arabes unis.

Cela laisse uniquement l'Open de France et l'invitation Genesis en Corée du Sud comme les deux événements restants du DP World Tour où Rahm pourrait participer cette saison.

‘Rahmbo dans la Ryder Cup est une véritable bête’

Le coéquipier de Rahm pour deux de ses trois apparitions à la Ryder Cup, Shane Lowry d'Irlande, connaît bien le niveau de Rahm.

Rahm a joué un rôle crucial à Rome, avec deux aigles lors d'une incroyable série de trois trous à la fin qui ont marqué sa contribution de trois points à la victoire de l'Europe 16,5-11,5.

"Veut-on Jon Rahm dans l'équipe de la Ryder Cup ? Oui. Des exemptions devraient-elles être accordées ? Je ne suis pas sûr", a déclaré Lowry aux journalistes avant l'Open d'Irlande, le dernier tournoi du DP World Tour, mercredi.

"Je ne serai pas celui qui prendra ces décisions", a-t-il poursuivi. "Rahmbo à la Ryder Cup est une véritable bête. J'ai été témoin de lui lors de deux Ryder Cup, et il est fantastique. Il n'y a peut-être personne de plus grand que la Ryder Cup, je ne suis pas sûr. On verra."

