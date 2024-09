Jon Bon Jovi aurait encouragé une femme à abandonner sa position sur le bord d'un pont de Nashville, selon les déclarations de la police.

Selon un communiqué publié mercredi sur la page X du département de police métropolitaine de Nashville, l'artiste musical aurait joué un rôle dans la convaincante de la femme de quitter le rebord surplombant la rivière Cumberland et de garantir sa sécurité.

Le chef de la police de Nashville, John Drake, a déclaré : "Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer la sécurité les uns des autres."

Un porte-parole du département de police métropolitaine de Nashville a déclaré à CNN mercredi qu'ils ne révéleraient pas le nom de la femme. Elle a été conduite à un hôpital local pour être examinée et soignée.

Le département de police métropolitaine de Nashville a également fourni une vidéo de l'incident, enregistrée par une caméra de surveillance, datée de mercredi. On peut y voir Bon Jovi traverser le pont avec son équipe lorsqu'il aperçoit la femme accrochée au rebord, face à la rivière.

Bon Jovi, accompagné d'une personne non identifiée, semble discuter avec la femme en détresse et finit par l'aider à regagner le rebord en sécurité. Peu après, on le voit la serrer dans ses bras.

CNN a contacté le représentant de Bon Jovi pour obtenir un commentaire sur l'incident.

Une source proche de la situation a informé CNN mercredi que Bon Jovi tournait un clip vidéo sur le pont public lorsque les faits se sont déroulés.

La formation et l'expérience de Bon Jovi en matière de gestion de crises proviennent de sa fondation JBJ Soul, qu'il a créée en 2006. Selon son site web, la fondation vise à "briser le cycle de la faim, de la pauvreté et du sans-abrisme" grâce à divers programmes et en soutenant des organisations communautaires.

L'incident a attiré l'attention en tant qu'acteRemarkable de l'industrie du divertissement, mettant en valeur la présence d'esprit et la compassion de Bon Jovi. Le tournage du clip vidéo a ajouté une touche inattendue à la situation, mettant encore plus en avant le rôle de Bon Jovi dans l'industrie musicale.

