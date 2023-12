Jon Batiste a épousé Suleika Jaouad en privé avant sa greffe de moelle osseuse

Mme Jaouad, qui est l'auteur des mémoires sur le cancer "Between Two Kingdoms" (Entre deux royaumes), a déclaré que l'événement s'était produit juste avant qu'elle ne reçoive une greffe de moelle osseuse. On lui avait diagnostiqué une leucémie pour la deuxième fois.

"Nous nous sommes mariés la veille du jour où j'ai été admise à l'hôpital pour subir ma greffe de moelle osseuse", a-t-elle déclaré à l'émission "CBS Sunday Morning".

Jaouad a poursuivi : "Nous savions que nous voulions nous marier, je pense, depuis la première semaine où nous avons commencé à sortir ensemble. C'est à ce moment-là que Jon m'a parlé pour la première fois du mariage. Cela fait donc huit ans que nous sommes ensemble. Ce n'est pas, vous savez, une décision hâtive !"

Elle a ajouté que son diagnostic n'avait pas été un facteur déterminant dans leur décision de se marier.

Il m'a dit : "Je veux être très clair, je ne te demande pas en mariage à cause de ce diagnostic. Il m'a fallu un an pour concevoir ta bague. Alors, sache que ce timing n'a rien à voir avec ça. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que ce diagnostic ne change rien. Il me fait juste comprendre plus clairement que je veux m'engager et que nous devons être ensemble. Une fois que nous avons réalisé que nous disposions d'une toute petite fenêtre avant la greffe de moelle osseuse, nous avons décidé de nous lancer".

Elle a déclaré que le mariage était "minuscule" mais parfait.

"Et je peux vous dire que nous sommes entrés dans l'unité de transplantation de moelle osseuse sur un nuage. Nous étions si heureux, si débordants d'amour et de positivité après cette belle soirée que nous avions passée. Et je crois vraiment que c'est ce qui nous a permis de tenir le coup", a-t-elle déclaré.

Dimanche, Batiste a remporté cinq Grammy Awards, dont ceux de la meilleure vidéo musicale et de l'album de l'année.

Source: edition.cnn.com