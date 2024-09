Johnson souligne son alignement avec la position de Trump sur le lien entre les fonds fédéraux et la législation relative à la sécurité électorale.

Je pense que le président Trump et moi sommes sur la même longueur d'onde, et c'est la nécessité d'avoir des garanties en matière de sécurité des élections et de financement du gouvernement, a déclaré Johnson à CNN's Jake Tapper dans "The Lead" mardi.

Les déclarations de Trump interviennent après que le plan de financement du gouvernement de la Chambre républicaine pour six mois a franchi un obstacle important mardi, mais il est toujours en danger de s'effondrer avant le vote final prévu mercredi. Le projet de loi comprend l'acte SAVE, une législation soutenue par les républicains qui a été adoptée individuellement à la Chambre en juillet, exigeant une documentation prouvant la citoyenneté américaine pour s'inscrire aux élections fédérales, malgré l'interdiction actuelle pour les non-citoyens de voter dans ces élections.

Johnson a suggéré que lors du débat présidentiel de mardi soir, Trump devrait se concentrer sur les problèmes et les politiques, plutôt que de lancer des attaques personnelles, ce qu'il a dû rappeler à ses membres agités.

"J'ai discuté avec le président Trump à plusieurs reprises, et je lui ai toujours conseillé de mener cette course en fonction de la politique, du dossier, pas de la rhétorique, et de la politique, pas de la personnalité", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la vice-présidente Kamala Harris, Johnson a commenté: "Elle a une tâche difficile ce soir. ... Je ne pense pas qu'elle va briller car son dossier est difficile à éviter."

Johnson a mentionné que la cérémonie du Congressional Gold Medal, qui a eu lieu mardi et qui honore les 13 membres du service américain tués dans l'explosion de l'aéroport de Kaboul lors du retrait d'Afghanistan, a été une journée émouvante pour tous ceux qui y ont participé.

"Je soulignerai que aujourd'hui, nous avons annoncé les noms de ces 13 membres du service qui ont perdu la vie. Leurs familles ont dit que cela leur avait apporté un grand réconfort. Nous nous excusons auprès d'eux. À ce jour, Joe Biden et Kamala Harris n'ont toujours pas annoncé les noms de ces membres du service. En fait, Joe Biden a affirmé lors de l'étape du débat de juin que aucun membre du service n'avait été perdu sous sa surveillance. Je suppose qu'il les a oubliés", a déclaré Johnson.

Un rapport intérimaire de 2022 publié par le président républicain de la Commission des affaires étrangères de la Chambre, Michael McCaul, du Texas, ne mentionne Harris que deux fois dans le cadre du retrait d'Afghanistan. Cependant, ce nouveau rapport, publié lundi, fait référence à elle plus de 280 fois. Lorsque Tapper a demandé à Johnson à propos de ces mentions, Johnson a évité la question.

"Je crois que le rapport illustre l'admission de Harris elle-même", a déclaré Johnson. "Elle a déclaré récemment qu'elle était la dernière personne dans la pièce avec Biden avant qu'il ne prenne ces décisions. Elle s'est liée à toutes ces décisions, et elle est co-sponsor et co-propriétaire des conséquences. C'est son propre témoignage."

Lire aussi: