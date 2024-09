Johnson organise un vote sombre sur le financement de la stratégie financière, suivi d'une transition vers la phase suivante

Johnson a été contraint de retirer le projet de loi – contenant une disposition contestée visant à interdire le vote des non-résidents – de l'hémicycle la semaine dernière en raison d'une opposition importante au sein de son parti. Cependant, le président a été bombardé par des conservateurs et le candidat républicain à la présidence Donald Trump pour aborder la sécurité des élections, Trump s'obstinant à mettre en doute la régularité des élections à l'approche des élections de 2024.

La présentation du projet de loi à l'hémicycle cette semaine vise à souligner son échec imminent, selon deux assistants républicains. Cette manœuvre permettrait ensuite au président de passer à la phase B, bien que les détails de celle-ci restent flous. Le budget du gouvernement arrive à échéance à la fin du mois.

Le fait d'introduire le projet de loi de financement à l'hémicycle pour le regarder échouer exposerait les profondes divisions au sein de la conférence républicaine de la Chambre, mais Johnson doit à nouveau faire face à un défi majeur alors qu'il tente de gérer une mince majorité et les demandes de Trump. Le candidat républicain à la présidence a déclaré que si les républicains n'obtenaient pas "des garanties indiscutables" sur la sécurité des élections, ils ne devraient pas approuver une extension du financement.

"Le Congrès a une responsabilité immédiate d'accomplir deux choses : financer de manière responsable le gouvernement fédéral et garantir l'intégrité de nos élections", a déclaré Johnson mardi en annonçant le vote prévu.

"I urge all of my colleagues to do what the vast majority of the people of this country rightfully expect and deserve - prevent non-citizens from voting in American elections."

En plus de l'opposition républicaine à cette stratégie, le projet de loi de financement de six mois avec la disposition électorale est considéré comme un non-démarreur au Sénat.

Le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer a déclaré mardi concernant le plan du président de voter sur la proposition de financement républicaine, "la seule chose que cela accomplira est de montrer qu'il est dans une impasse. Nous devons avoir un plan bipartisan à la place."

Si Trump s'en tient à sa demande, cela pourrait rendre encore plus difficile pour le Congrès de passer finalement une extension de financement "propre", qui est généralement considérée sur la Colline du Capitole comme la seule option viable pour éviter une fermeture.

Johnson a exprimé son accord avec Trump sur le financement du gouvernement, déclarant à Jake Tapper de CNN la semaine dernière, "Je crois que le président Trump dit exactement ce que j'ai dit, à savoir que nous avons besoin de garanties sur la sécurité des élections et de financer le gouvernement."

Le plan de financement de six mois des républicains de la Chambre prolongerait le financement du gouvernement jusqu'en mars 2025. La proposition comprend le projet de loi SAVE, une

