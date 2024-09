Johnson, le Président, présente une loi sur le budget temporaire, encourageant les législateurs à empêcher un arrêt du gouvernement.

La stratégie de Johnson, présentée comme une résolution limitée en cours, vise à maintenir le fonctionnement du gouvernement jusqu'au 20 décembre, avec une allocation de 230 millions de dollars pour le financement du Secret Service.

Dans sa lettre, le républicain de Louisiane a proposé que la Chambre des représentants lance l'adoption d'une CR simple et claire de trois mois pour empêcher le Sénat de faire passer un projet de loi rempli de milliards de nouvelles dépenses et de mesures non liées. Le projet de loi de la Chambre sera une CR minimale et claire, incluant uniquement les prolongations strictement nécessaires. Bien que ce ne soit pas l'option préférée de chacun, Johnson considère que c'est la solution la plus pratique dans l'actuelle situation.

La Chambre a échoué à adopter un plan de financement républicain de six mois mercredi, qui comprenait une disposition controversée portant sur le vote des non-citoyens.

Le financement du gouvernement arrive à échéance à la fin du mois, et Johnson a exprimé dans sa lettre du dimanche son souhait d'éviter une fermeture semaines avant l'élection.

"Comme l'histoire nous l'a appris et comme les sondages actuels le montrent, fermer le gouvernement moins de 40 jours avant une élection importante serait un acte de négligence politique", a-t-il déclaré. "Jusqu'au jour de l'élection, je continuerai à m'efforcer sans relâche et à me concentrer uniquement sur l'élargissement de notre majorité pour le 119ème Congrès."

Cette histoire est en développement et sera mise à jour.

