Johnson, le Président, gère le différend de financement entre Trump et le gouvernement avec une faible majorité parlementaire.

Le gouvernement fait face à une échéance de fermeture à la fin de ce mois, mais il n'y a pas de consensus clair sur une solution. La pression monte, car les politiciens sensibles veulent emprunter la voie de la campagne électorale avant les élections de novembre, craignant que les fermetures ne nuisent à leurs chances. La stratégie du président pourrait également avoir un impact sur sa capacité à conserver sa position de leader après les élections.

Trump s'est immiscé dans le différend sur le financement, risquant ainsi de compliquer les négociations. Le candidat républicain à la présidentielle a déclaré que si les républicains n'obtenaient pas de "garanties sans équivoque" sur la sécurité des élections, ils ne devraient pas approuver une extension de financement. Cette position est le fruit des efforts continus de Trump pour miner l'intégrité des élections avant les élections de 2024.

Si Trump persiste dans sa demande, cela pourrait rendre encore plus difficile pour le Congrès d'adopter une simple extension de financement, une mesure largement considérée dans le Capitole comme la seule possibilité d'éviter une fermeture.

Johnson, un républicain de Louisiane, a plaidé en faveur d'un plan de financement de six mois incluant le projet de loi SAVE, un projet de loi controversé du GOP exigeant la preuve de la citoyenneté américaine pour l'inscription aux élections fédérales. Cependant, ce plan est considéré comme inenvisageable au Sénat et rencontre également l'opposition au sein du GOP de la Chambre.

Le président a exprimé son accord avec Trump, mais il est limité dans ses options et n'a pas de marge de manœuvre avec une majorité serrée à la Chambre et les démocrates contrôlant le Sénat.

Le week-end dernier, Johnson a retiré la proposition de financement du GOP après qu'au moins huit républicains eurent publiquement exprimé leur opposition, un nombre suffisant pour rejeter le projet de loi à la Chambre avec l'opposition des démocrates.

"Le Congrès a des responsabilités majeures", a déclaré Johnson aux journalistes, "qui incluent le financement responsable du gouvernement et l'assurance d'élections équitables et sécurisées. C'est ce sur quoi nous nous concentrons." Il a ajouté : "Nous allons continuer à travailler sur ce sujet. Le chef de file s'occupera du gros du travail et construira un consensus. Nous travaillerons tout le week-end sur ce sujet."

Les efforts de Johnson pour faire adopter un projet de loi de financement sans le soutien des démocrates ont été critiqués par le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, un démocrate de New York.

"Johnson ne fait pas de progrès en essayant de faire adopter un projet de financement sans le soutien des démocrates", a déclaré Schumer. "Nous avons besoin d'un projet de loi bipartisan où tout le monde collabore pour trouver une solution. Vous avez vu le chaos à la Chambre en raison de l'approche partisane de Johnson, influencée par l'aile droite. Il n'avance pas."

Le bipartisme pourrait être encore plus difficile à atteindre compte tenu de la focus sur les élections.

Schumer a déclaré que le Sénat voterait à nouveau sur un projet de loi sur la procréation médicalement assistée, après son échec à avancer en juin en raison de l'opposition généralisée des républicains et après l'annonce de Trump en août d'une politique qu'il mettrait en œuvre en tant que président, offrant un financement pour les traitements de procréation médicalement assistée. Cependant, il n'a pas précisé comment ces traitements seraient financés.

"Les républicains ne peuvent pas se targuer d'être pro-famille tout en bloquant la protection de la PMA", a déclaré Schumer. "Le public américain mérite une autre chance de voir si les républicains soutiennent l'accès à la PMA ou non."

Lire aussi: