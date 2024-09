Johnson exprime sa conviction que Trump comprend le fait que la faction républicaine de la Chambre n'a pas suffisamment de voix pour approuver la loi SAVE.

L'ex-président a publiquement exhorté les Républicains à provoquer une fermeture du gouvernement s'ils ne peuvent pas faire adopter la politique contestée visant à empêcher les non-citoyens de voter lors des élections, dans le cadre du projet de loi de financement du gouvernement.

Johnson a déclaré : "Le président Trump a compris, il sait que les enjeux sont élevés et il est furieux, comme moi, que nous n'ayons pas réussi à mettre cela en place lors de la première tentative, mais nous sommes de retour dans la course." Il a ajouté : "Mais nous sommes de retour dans la course, nous avons un plan B en cours de préparation, nous avons des séances de brainstorming solides pour que cela se produise. Je suis sûr que nous réglerons cela d'ici la fin de la semaine."

Le projet de loi SAVE, une initiative législative républicaine, a été adopté indépendamment à la Chambre en juillet. Il exige des documents officiels prouvant la citoyenneté américaine pour s'inscrire au vote fédéral, même si les non-citoyens sont déjà interdits de vote aux élections fédérales. La Chambre a échoué à adopter mercredi un projet de loi de financement républicain de six mois pour le gouvernement, qui comprenait la clause controversée.

Interrogé directement pour savoir si Trump souhaite une fermeture du gouvernement en raison de ce problème, Johnson a répondu : "Ecoutez, le président Trump comprend pourquoi nous sommes dans une impasse. Il est déterminé à assurer la sécurité des élections, tout comme moi. Nous allons utiliser toutes les armes, toutes les tactiques et toutes les plates-formes disponibles pour faire avancer cette agenda."

Johnson a ajouté : "J'ai passé beaucoup de temps avec Trump."

Le financement du gouvernement devrait venir à échéance à la fin de ce mois.

Interrogé sur la déclaration de l'agent intérimaire Ronald Rowe de l'United States Secret Service selon laquelle l'agence passe à la phase de responsabilisation de son enquête sur la dernière tentative d'assassinat de l'ex-président, Johnson a déclaré : "Nous espérons

