- Johnny Depp présentera son deuxième film intitulé "Modi" au festival.

Johnny Depp (61 ans) a trouvé un lieu prestigieux pour la première de son deuxième long métrage en tant que réalisateur. L'acteur vedette de "Pirates des Caraïbes" présentera son film "Modi - Trois jours au bord de la folie" lors du Festival international du film de San Sebastián. Depp, à la fois acteur et réalisateur, a teasé la sortie mondiale en septembre via une story Instagram. Sa société de production IN.2 a exprimé son excitation sur la plateforme X, se réjouissant de célébrer la première du film lors de la 72ème édition de l'événement dans la ville espagnole du nord. "Modi" sera présenté en dehors de la compétition.

Le film raconte l'histoire de l'artiste italien Amedeo Modigliani (1884 - 1920), avec un casting de stars dirigé par Riccardo Scamarcio, Bruno Gouery et Al Pacino. L'intrigue se concentre sur les trois jours intenses du peintre à Paris pendant la Première Guerre mondiale. En janvier, Depp a révélé les premières images du projet et a remercié Pacino (84 ans) d'avoir attiré son attention sur le projet. Il s'agit du deuxième long métrage de Depp en tant que réalisateur, après "The Brave" en 1997. Récemment, il est apparu dans le film historique "Jeanne du Barry" (2023).

Le "Festival international du film de San Sebastián" est considéré comme l'événement cinématographique le plus important d'Espagne. La 72ème édition aura lieu du 20 au 28 septembre. Le prix principal, la "Coquille d'or", est nommé d'après la forme de la baie où se trouve la capitale basque.

Le film de Johnny Depp "Modi - Trois jours au bord de la folie" ne sera pas seulement présenté en première au Festival international du film de San Sebastián, mais il sera également présenté en Espagne, mettant en valeur l'importance du pays dans l'industrie cinématographique mondiale.

Malgré le fait qu'Amedeo Modigliani soit un artiste italien, sa vie et son œuvre ont suscité un intérêt considérable en Espagne, ce qui fait du Festival international du film de San Sebastián le lieu idéal pour la première internationale du film.

