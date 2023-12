John Stones estime que la finale de la Ligue des champions n'est qu'un "début" pour Manchester City

Leur nature détendue dément la pression qu'ils doivent ressentir en tant que première équipe de la moitié bleue de Manchester à participer à une finale de la Ligue des champions.

Alors que John Stones tente de donner un aperçu du match de samedi contre Chelsea avec Darren Lewis de CNN, le défenseur de City est photobombé par ses coéquipiers Kevin De Bruyne, Phil Foden et Nathan Ake.

"Je ne peux pas faire d'interview ici, les gars", dit-il en riant.

De l'extérieur, on peut penser que cette finale de la Ligue des champions est l'aboutissement de cinq années de travail acharné pour Pep Guardiola à Manchester, mais les joueurs ne sont certainement pas du même avis.

LIRE : Manchester City remporte la Premier League au terme d'une saison "folle" pour l'équipe de Pep Guardiola

"J'aimerais dire que c'est le début", déclare Stones. "Je pense que c'est évidemment énorme pour nous en tant que club, pour nous en tant que joueurs de faire ce prochain pas et d'entrer dans l'histoire, quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, et je l'ai dit chaque année, que nous continuons à avancer dans la bonne direction, à avancer et à faire les bons pas en avant, ce qui est si important.

"Je pense qu'en tant qu'équipe, nous évoluons et je pense que la cerise sur le gâteau est évidemment de gagner la Ligue des champions. Mais je pense que nous devons aussi regarder en arrière, vers nous-mêmes... voir à quel point nous pouvons être fiers.

"C'est quelque chose que nous devons faire et que nous aspirons tous à atteindre : une finale de Ligue des champions. Nous avons atteint les quarts de finale deux fois depuis que je suis ici. L'histoire du club, c'est deux fois une demi-finale, nous avons franchi l'étape suivante et ce serait un rêve devenu réalité de soulever ce trophée et de terminer une saison aussi extraordinaire, dans autant de circonstances".

Je suis extrêmement fier de moi

Stones a formé un formidable partenariat au cœur de la défense avec la recrue estivale Ruben Dias - City a terminé sa campagne victorieuse de Premier League avec le meilleur bilan défensif du championnat - et est désormais l'un des premiers noms sur la feuille d'équipe de Guardiola.

Cependant, cela n'a pas toujours été le cas.

Stones a eu du mal à trouver la forme pendant une grande partie de la saison 2019-20 et ses mauvaises performances l'ont vu être écarté à la fois de City et de l'équipe nationale d'Angleterre.

L'arrivée de Dias l'été dernier semblait sonner le glas du séjour de Stones à Manchester, beaucoup suggérant que Guardiola préférerait faire jouer Aymeric Laporte aux côtés de sa nouvelle recrue.

C'est donc grâce à sa force mentale que Stones a pu relancer sa carrière et qu'il est devenu l'un des piliers de la défense de City cette saison. La résurrection du joueur de 26 ans lui a même valu d'être rappelé en équipe d'Angleterre pour les éliminatoires de la Coupe du monde de mars, 16 mois après avoir été sélectionné pour la dernière fois.

"Je pense que c'est pour me prouver à moi-même, et à personne d'autre, que je suis capable de le faire", explique Stones à propos de l'inspiration qui sous-tend son regain de forme. "Je me suis prouvé que je méritais d'être là où je suis.

"J'ai prouvé à moi-même que je savais que je pouvais être ici et à mes coéquipiers, vous savez, je veux leur montrer et leur apporter ce que j'apporte à l'équipe. J'ai dû sortir d'une situation dans laquelle je ne voulais pas être, ou dans laquelle aucun footballeur ne veut être, de ne pas jouer ou de ne pas contribuer à l'équipe ou au club.

"Je suis parti, j'ai tout regardé et je me suis battu pour revenir dans l'équipe, et cela passe par un bon jeu et une bonne régularité. Je suis extrêmement fier de moi, mais je n'aurais pas pu le faire sans les autres et mes coéquipiers, et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle nous avons eu autant de succès au fil des ans", a-t-il ajouté.

"Mais regarder en arrière, à la fin de la saison, avec deux trophées déjà remportés, une demi-finale [FA Cup] et une autre finale avec la Ligue des champions ce week-end [est] quelque chose dont je suis extrêmement fier d'un point de vue personnel".

L'un des plus grands

On a souvent attribué à Guardiola le mérite d'avoir permis à Stones de retrouver sa forme, mais l'entraîneur de City a toujours insisté sur le fait que c'était uniquement grâce à la volonté de son joueur de s'améliorer.

L'Espagnol, connu pour ses relations intenses avec les joueurs, est largement considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps, mais la seule critique persistante, qu'elle soit injuste ou non, est son incapacité à remporter la Ligue des champions depuis qu'il a quitté Barcelone en 2012.

Trois saisons au Bayern Munich se sont écoulées, l'équipe de Guardiola échouant à chaque fois en demi-finale, et lors de ses quatre saisons précédentes à City, il n'a jamais pu dépasser les quarts de finale.

Le technicien de 50 ans a parfois été accusé de trop réfléchir à ses tactiques dans les moments cruciaux de la Ligue des champions, souvent au détriment de son équipe, mais Stones est convaincu à 100 % que Guardiola est l'un des plus grands entraîneurs du monde.

"J'ai connu beaucoup de grands entraîneurs", déclare-t-il. "L'un d'entre eux, Roy Hodgson, a malheureusement décidé de quitter son poste, Roberto Martinez, j'ai été avec David Moyes pendant une courte période à Everton, vous savez, la liste est longue et remonte à l'époque où j'évoluais à Barnsley.

"Je pense que c'est la période la plus longue que j'ai passée avec un seul manager, donc je vois à quel point il est dévoué, à quel point il a une mentalité de gagnant.

"Je pense que sa mentalité est quelque chose que je ne peux pas vous décrire, sa mentalité de gagnant, son désir de s'améliorer, son processus de réflexion sur la façon de devenir meilleur ou d'essayer de nouvelles choses et de les mettre en œuvre pour nous en tant que joueurs", ajoute Stones.

"Je pense que son histoire parle d'elle-même et quand vous travaillez pour un manager qui a cette mentalité, qui est passé par là et qui a fait des choses, vous avez tout de suite du respect pour lui. On l'écoute attentivement parce que l'expérience qu'il a vécue ne s'achète pas et nous voulons nous en inspirer et en tirer des leçons, surtout dans les grandes occasions comme ce week-end.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com