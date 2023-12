John McEnroe veut vous lire les règles du tennis jusqu'à ce que vous vous endormiez

Certains sons sont tout simplement synonymes de relaxation.

Et maintenant, cette dernière option est disponible pour vous endormir ou vous soulager d'un poids après une journée stressante.

McEnroe, la légendaire star du tennis américain connue pour son comportement agressif sur le court et sa célèbre phrase d'accroche en quatre mots, a publié un enregistrement audio des règles du tennis destiné à aider les auditeurs à s'endormir. Et oui, nous sommes sérieux.

"Avant de commencer, prenez le temps de vous asseoir et de vous détendre, en laissant vos yeux se fermer doucement", explique l'ex-professionnel, connu pour ses fréquents coups de raquette et ses insultes à l'encontre des officiels. "Imaginez-vous en train de vous reposer sur un court de tennis confortable, tandis que la brise d'été passe et que les oiseaux chantent au loin", ajoute-t-il.

Le livre audio que personne n'a demandé a été publié jeudi sur l'application Calm, qui héberge un certain nombre de "Sleep Stories" (histoires du sommeil), des enregistrements et des chansons conçus pour favoriser la pleine conscience et la relaxation.

McEnroe y parle en profondeur des conventions de notation, des règlements relatifs à l'équipement et de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce sport.

Et c'est une véritable entreprise - le dernier règlement de l'ITF fait 45 pages, avec 31 sections et 11 annexes.

"J'aime le tennis. Je suis juste très attaché aux règles et je veux m'assurer qu'elles sont appliquées avec précision", explique McEnroe dans l'enregistrement, intitulé "Mais sérieusement, les règles du tennis".

"Ce n'est pas un secret que je peux être un peu énervé par le jeu à l'occasion, ce qui finit généralement par me faire dire ce que je pense à un ou deux arbitres. Je veux dire qu'ils ne sont pas sérieux", ajoute-t-il avec sa voix douce et caractéristique.

"Cette histoire du sommeil est conçue non seulement pour apaiser les âmes agitées des fans de tennis, mais aussi pour nous rappeler toutes les règles du tennis que vous avez peut-être oubliées ou que vous n'avez jamais connues.

McEnroe a remporté trois titres de Wimbledon et quatre couronnes de l'US Open au cours de sa longue carrière de joueur, avant de travailler comme analyste à la télévision britannique et américaine.

S'il est peu probable qu'il se lance dans les cassettes de relaxation, il n'est pas la première célébrité à tenter de plonger ses auditeurs dans un état d'inconscience.

Matthew McConaughey est devenu l'acquisition la plus médiatisée de Calm, rejoignant d'autres célébrités telles que l'acteur Stephen Fry pour lire une histoire du sommeil pour le service.

Source: edition.cnn.com