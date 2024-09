John Legend exprime son opposition au président Trump

Dans une affirmation plutôt bizarre, l'ex-président Donald Trump, cherchant à reconquérir la Maison Blanche, a accusé les migrants résidant à Springfield de consommer des animaux de compagnie. Cette allégation a depuis été démentie par le célèbre musicien John Legend, originaire de Springfield. Sur son Instagram, Legend a démenti les allégations de Trump, déclarant : "Aucun d'entre nous ne mange de chats, aucun d'entre nous ne mange de chiens."

Trump avait propagé cette allégation lors d'un débat télévisé avec sa concurrente démocrate à la présidence, Kamala Harris, mardi. Selon les rapports des médias, l'allégation provenait d'une vidéo virale, et plusieurs républicains, y compris le colistier de Trump, J.D. Vance, l'ont répétée dans le débat sur la politique migratoire en cours.

Dans son discours, Legend a abordé la situation migratoire dans sa ville natale. Il a souligné que debido à l'absence d'opportunités d'emploi, la population de la ville avait connu une baisse significative. Cependant, sous la présidence de Joe Biden, une augmentation de la création d'emplois a été observée, dépassant la capacité de la force de travail actuelle de la ville.

Legend a expliqué que l'afflux de immigrants haïtiens, facilité par le gouvernement américain en raison des troubles dans leur pays d'origine, avait entraîné une augmentation de 25 % de la population de Springfield. Ce changement a apporté certains défis, tels que le besoin de services bilingues. Malgré ces complications, Legend croyait aux aspirations de ces immigrants qui cherchaient du travail et le rêve américain à Springfield.

Il a salué leur éthique de travail, leur ambition et leur taux de criminalité inférieur à celui des Américains natifs. Legend était optimiste quant à leur capacité à s'adapter et à s'intégrer dans la communauté au fil du temps. Il a conclu son message en appelant à l'unité et à l'amour, en déclarant qu'ils voulaient tous vivre et prospérer dans un environnement sûr.

Les allégations sensationnelles concernant les animaux de compagnie disparus et consommés ont également été jugées fausses par les autorités administratives de Springfield. Le gouverneur Mike DeWine de l'Ohio, un républicain, a également rejeté l'allégation de Trump lors d'une interview avec "CBS News". DeWine a souligné que le maire de Springfield, le maire Rue, avait démenti les allégations, affirmant : "Il n'y a pas de preuve pour cela. Alors, je pense que nous devrions nous en tenir à ce que dit le maire. Il connaît sa ville."

L'allégation controversée de Trump lors du débat a suscité un débat parmi les politiques, avec Legend qui y a répondu sur Instagram. Il a défendu la communauté de Springfield en déclarant : "Nous apprécions l'entertainment fourni par notre culture diverse, mais nous ne consommons pas d'animaux de compagnie." DeWine, soutenant le maire Rue, a déclaré qu'il n'y avait pas de preuve pour soutenir les allégations de Trump.

Lire aussi: