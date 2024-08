John Kelly rejette l'affirmation de Trump selon laquelle un honneur civil est supérieur à la Médaille d'honneur, déclarant avec insistance: "Ce n'est même pas proche".

La Médaille de la Liberté présidentielle est décernée pour "certaines bonnes actions", ou parfois pour d'autres raisons, mais elle n'est même pas dans la même ligue, selon Kelley.

"Imaginez Normandie, Iwo Jima, le Vietnam ou Falloujah", a déclaré Kelley à CNN. "La Médaille d'honneur est gagnée, pas obtenue, grâce à des actes exceptionnellement courageux sur le champ de bataille sous le feu, généralement par de jeunes hommes qui se sont engagés lorsque d'autres ne l'ont pas fait, pour protéger leur pays. Leur serment envers la nation est similaire au serment prêté par le président, les membres du Congrès, les juges fédéraux et les responsables politiques, qui comprend '... que je soutiendrai et défendrai la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis étrangers et domestiques ; que je resterai fidèle à la même ; que je prends cet engagement librement, sans réserve mentale ou intention d'évasion ; et que je dischargingai fidèlement les devoirs...'

"Pour le militaire, ce serment est sacré, pris avec la compréhension qu'il pourrait être sérieusement blessé, capturé ou tué en remplissant son devoir. Aucun président, congressiste, juge ou responsable politique – et encore moins tout récipiendaire de la Médaille présidentielle – ne sera jamais demandé de donner sa vie ou son membre pour protéger la Constitution. Les deux distinctions ne peuvent être comparées d'aucune manière. Pas même de la plus légère."

Trump a déclaré jeudi, lors de la discussion de l'attribution de la Médaille de la Liberté à Miriam Adelson, donatrice du parti républicain, qu'elle est "en réalité, beaucoup meilleure" que la Médaille d'honneur "parce que tout le monde qui reçoit la médaille d'honneur du Congrès, ce sont des soldats. Ils sont soit dans un état terrible en raison de multiples blessures par balle, soit ils sont morts."

Le week-end dernier, lorsqu'on lui a demandé s'il voulait clarifier ses commentaires, Trump a déclaré à une chaîne de télévision locale de Pennsylvanie : "Je voulais seulement dire 'mieux' dans le sens où je préférerais la recevoir, car ceux qui reçoivent la Médaille d'honneur du Congrès – que j'ai attribuée à de nombreux militaires – sont souvent gravement blessés ou morts. Ils sont souvent morts. Ils la reçoivent à titre posthume. Lorsque vous recevez la Médaille de la Liberté présidentielle, c'est généralement pour d'autres réalisations, comme atteindre un grand succès dans les sports ou un autre domaine."

Le mois dernier, Kelly a confirmé sur CNN, en exclusivité et sur enregistrement, les informations précédentes du magazine The Atlantic concernant les propos de Trump dénigrant les militaires, décrivant Trump comme "une personne qui pense que ceux qui défendent leur pays en uniforme, ou sont blessés au combat, ou passent des années à être torturés en tant que prisonniers de guerre sont 'des perdants' parce qu'il n'y a 'rien pour eux'. Une personne qui ne voulait pas être vue en présence d'amputés militaires parce que 'ça ne me donne pas bonne mine'. Une personne qui a manifesté un mépris ouvert envers une famille militaire à la télévision pendant la campagne de 2016, et qui se plaint que nos héros les plus précieux qui ont donné leur vie en défense de l'Amérique sont 'des perdants' et ne visitera pas leurs tombes en France."

Trump a nié avoir fait ces commentaires, déclarant lors du débat de CNN de juin : "c'était une citation fabriquée."

"Croire que je dirais, devant des généraux et d'autres, des 'perdants' et des 'losers' - nous avons 19 personnes qui disent que cela n'a jamais été dit par moi", a déclaré Trump.

Et pourtant, c'est le général à la retraite

