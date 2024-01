John Daly vit pleinement sa vie au PGA Championship

Le joueur de 56 ans a été l'une des vedettes du premier tour du championnat de la PGA 2022 jeudi, vêtu de son haut vert et d'un pantalon extravagant, comme le veut la tradition.

Daly faisait partie du premier groupe au départ du premier tour, et il a bien commencé, birdant les premier et cinquième trous pour se rapprocher de la tête du classement.

Utilisant une voiturette pour se déplacer sur le parcours, Daly a tiré sur plusieurs cigarettes pendant qu'il parcourait les 18 trous.

Bien qu'il ait perdu du terrain au cours des neuf derniers trous - dont quatre bogeys sur les cinq derniers trous - le vainqueur du championnat de la PGA 1991 a passé une bonne journée sous le soleil de l'Oklahoma, au Southern Hills Country Club.

Et pour l'une des personnalités les plus colorées du golf, Daly a célébré son premier tour de la manière la plus "John Daly" qui soit.

Alors que ses autres concurrents se reposent ou sont sur le parcours en train de faire quelques petites mises au point, Daly a pris un repos bien mérité et s'est restauré.

Il a posté sur son Instagram une photo de lui à l'extérieur d'une chaîne Hooters de Tulsa où il dit qu'il était "heureux de s'arrêter et de voir ma famille Hooters de Tulsa et de me prendre quelques ailes à la volée !"

Le double vainqueur des Majeurs a même été aperçu plus tard dans la soirée dans un casino en train de jouer aux machines à sous.

Daly a commencé le deuxième tour de vendredi à deux au-dessus de la normale, sept coups derrière le leader Rory McIlroy, mais le tour de 76 de l'homme de 56 ans lui a permis de manquer la ligne de coupure de quatre au-dessus.

