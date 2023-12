John Aylward, connu pour ses rôles dans "ER" et "West Wing", est mort à 75 ans

Il avait 75 ans.

Aylward est décédé lundi de causes naturelles, a déclaré Stubbs à CNN.

"C'était un acteur merveilleux et un être humain phénoménal", a déclaré M. Stubbs.

Originaire de Seattle, M. Aylward était surtout connu pour avoir incarné le Dr Donald Anspaugh, sévère mais juste, dans la série "ER" sur NBC et Barry Goodwin dans la série "The West Wing".

M. Aylward a été diplômé de l'école d'art dramatique de l'université de Washington en 1971, selon le site web de l'école. Il a travaillé principalement au théâtre pendant 15 ans avant de travailler sur le petit et le grand écran, selon le site.

Parmi ses premiers crédits, on trouve un rôle récurrent dans "Northern Exposure". Il a également joué dans des séries telles que "Family Law", "The Practice" et "Mad Men".

M. Aylward a participé à plus de 70 épisodes de "ER" au cours des 15 saisons de la série. Grâce à cela, et surtout au plus fort de la popularité de la série, lorsqu'elle réunissait régulièrement environ 30 millions de téléspectateurs par semaine, M. Aylward est devenu un visage très reconnaissable.

Dans une interview accordée au Seattle Times à l'époque où la série a pris fin, M. Aylward a décrit l'investissement des fans dans la série.

Lorsque je jouais "Death of a Salesman" à ACT (en 1998), j'apparaissais encore fréquemment dans "ER", et c'était juste après la saison au cours de laquelle le fils d'Anspaugh était mort. C'était un lundi (jour de repos pour les acteurs de théâtre), et j'étais dans la file d'attente à la caisse de l'épicerie, et cette femme s'est précipitée vers moi et m'a dit : "Excusez-moi, je suis désolée de vous déranger, je n'étais pas dans le pays... qu'est-il arrivé à votre fils ?". J'ai répondu : "Oh, il est mort"", a raconté M. Aylward au journal. La dame a dit "Oh, non !" et j'ai répondu "Ouais, on l'a enterré la semaine dernière !" et la fille qui faisait les courses est devenue blanche comme un linge, alors j'ai dû m'arrêter et dire "On parle d'une émission de télévision ! Je voyais bien qu'elle se demandait qui était cet homme odieux qui parlait ainsi de la mort de son enfant.

Des rôles dans les séries télévisées "Briarpatch" et "Yellowstone" figurent au générique de fin d'Alyward.

Source: edition.cnn.com