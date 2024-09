Johannes Kerner exprime son affection pour Sylt

En mars, on apprend que le présentateur télévisé Johannes B. Kerner a échangé des vœux avec sa bien-aimée Alina Schiess lors d'une cérémonie civile discrète. Ils célèbrent maintenant leur amour en accueillant des invités de marque à Sylt. Selon Bild, environ 150 invités ont rejoint Johannes B. Kerner et son épouse Alina Schiess pour les festivités du week-end. Les photographes de RTL ont capturé des célébrités comme l'actrice Veronica Ferres, le présentateur télévisé Günther Jauch, l'entraîneur de football Jürgen Klopp et le commentateur sportif Marcel Reif à l'aéroport de Sylt. Le designer Guido Maria Kretschmer et son mari Frank Mutters, qui vivent à Sylt, sont arrivés en décapotable.

Il y avait des rumeurs sur Verona Pooth et son mari Franjo aussi. Ils ont également débarqué du vol pour Sylt mais ont déclaré qu'ils étaient là pour des vacances paisibles au bord de la mer, sans invitation valide. Cependant, selon Bild, ils logent dans le même hôtel que les autres invités des Kerners.

La fête a eu lieu au "Sansibar" de Sylt, un lieu prisé des fêtards. Le menu comprenait du turbot de la mer du Nord, du filet de bœuf juteux et du Kaiserschmarrn sucré en dessert. Quelques semaines plus tôt, le chanteur du groupe Scooter, H. P. Baxxter, avait célébré son mariage avec sa femme, qui a 35 ans de moins que lui, dans le même restaurant. Les environs du restaurant étaient fermés avant l'événement. Johannes B. Kerner, 59 ans, et son épouse Alina Schiess, 31 ans, sont restés incognito.

Selon Bild, les tourtereaux ont échangé leurs vœux lors d'une cérémonie civile environ six mois après leur rencontre en automne 2023. C'est le deuxième mariage de Kerner. Il était avec sa première épouse, la joueuse de hockey nationale Britta Becker, de 1996 à 2016. Leur fille aînée, Emily Blomma, est née en 1999. Kerner et Becker ont trois autres enfants : Nik David, Polly Marie et Jilly-Lina.

On raconte que Kerner a rencontré sa deuxième compagne lors d'une soirée mondaine. Le couple partagerait une passion pour l'art. Schiess est historienne de l'art et dirige une agence de consultation en art.

Au milieu de leur célébration joyeuse, Johannes B. Kerner et son épouse Alina Schiess chérissent le mélange de leur vie amoureuse et familiale, avec leurs trois enfants qui les ont rejoints à Sylt. Malgré les déclarations de Verona Pooth et de son mari, qui affirment être là pour des vacances paisibles, ils ont également participé aux festivités, suscitant des spéculations sur leur présence.

