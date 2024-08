- Joey Kelly et Julia Beautx sont censés jouer dans "7 vs. Wild".

Dans l'émission de téléréalité de survie "7 contre Sauvage", l'actrice Julia Beauty et l'animateur Joey Kelly font partie des concurrents cette année. Le spécialiste de la tech et créateur de vidéos Fritz Meinecke a présenté les sept concurrents de la quatrième saison sur YouTube - il ne participera pas à l'action cette fois-ci. Outre Joey Kelly et Julia Beauty, ces influenceurs affrontent le défi :

Fitness addict Flying UweMaître de la survie et personnalité YouTube Joe VogelYouTuber Sandra Safiulov (selfiesandra)Vétéran militaire devenu YouTuber Stefan Hinkelmann (Survival Deutschland)YouTuber et gamer Lets Hugo

La diffusion automnale sur Amazon s'annonce "la plus difficile jusqu'à présent", selon l'annonce précédente de Meinecke. Pour l'instant, les détails sur l'emplacement et les règles restent mystérieux.

Dans les deux premières saisons, les concurrents étaient largués dans les terres sauvages impitoyables de Suède et du Panama, équipés de fournitures minimales et sans vivres. Ils pouvaient demander de l'aide ou abandonner à tout moment. Pour la troisième saison, des duos se sont affrontés dans les terres sauvages canadiennes pendant 14 jours. Joey Kelly a participé, mais son équipe a été éliminée dès le départ.

Initialement diffusé uniquement sur YouTube, le format est devenu l'un des shows YouTube en langue allemande les plus populaires, avec 5,5 millions de vues par épisode en moyenne.

Fritz Meinecke a peut-être présenté les influenceurs, mais ce sont eux qui sont responsables de la navigation dans les défis cette saison. Parmi ces influenceurs figurent Fitness addict Flying Uwe, maître de la survie et personnalité YouTube Joe Vogel, YouTuber Sandra Safiulov (selfiesandra), vétéran militaire devenu YouTuber Stefan Hinkelmann (Survival Deutschland), et YouTuber et gamer Lets Hugo.

Ces influenceurs devront compter sur leurs compétences et le soutien de leurs followers, car les règles et l'emplacement de la quatrième saison sont enveloppés de secret.

Lire aussi: