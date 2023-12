Joel McHale qualifie le film "Community" de "rêve devenu réalité".

S'adressant à "Entertainment Tonight", l'acteur a parlé du film à venir qui a été le souhait de tant de téléspectateurs de la série télévisée qui ont soutenu le hashtag pour "six saisons et un film" en ligne.

"Nous l'avons déjà tourné ! Nous avons tourné les trois parties - c'est comme Le Hobbit", a déclaré McHale en plaisantant. "Vraiment, c'est un rêve qui devient réalité".

M. McHale a joué le rôle de Jeff Winger dans la série acclamée par la critique, mais qui a eu du mal à faire de l'audience.

Elle a débuté sur NBC en 2009, avant d'être annulée à deux reprises et de s'achever en 2015 sur Yahoo ! Screen.

"Nous n'arrivons pas à croire qu'une série qui a été annulée deux fois ait maintenant droit à un film", a déclaré M. McHale. "Le hashtag 'Six Seasons and a Movie' (six saisons et un film) est vraiment arrivé !

La série était centrée sur la vie dans un collège communautaire et mettait en scène Donald Glover, Chevy Chase, Allison Brie, Dani Pudi et Yvette Nicole Brown.

Source: edition.cnn.com