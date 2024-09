Joel et les Philadelphia 76ers ont conclu un accord sur une prolongation de contrat d'une valeur de près de 193 millions de dollars.

L'accord comprend une clause qui, si activée, retiendrait le MVP de la NBA 2022-23 à Philadelphie jusqu'à la fin de la saison 2028-29, lui garantissant environ 300 millions de dollars, ce qui en ferait l'un des contrats les plus lucratifs de l'histoire de la NBA, selon ESPN et The Athletic.

Cela porterait ses gains professionnels totaux à 514,8 millions de dollars, plaçant Embiid au côté de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant et de son coéquipier Paul George parmi les membres du club des 500 millions de dollars de la NBA.

Dans une déclaration, Embiid a déclaré : "J'ai commencé mon parcours avec les Sixers et je veux passer le reste de ma carrière ici. Je ne savais pas à quel point j'avais de la chance d'être à Philadelphie lorsque j'ai été drafté à 20 ans, venue du Cameroun."

"Quels que soient les hauts et les bas, cette ville et ses fans ont été exceptionnels, et je suis extrêmement reconnaissant pour leur accueil. Je tiens à remercier Josh (Harris), David (Blitzer) et toute l'organisation. Philadelphie est chez moi, et il est temps de ramener un championnat NBA à cette communauté."

Embiid, qui appartient aux 76ers depuis le draft de la NBA 2014, où il a été choisi à la 3ème place, a connu plusieurs revers la saison dernière en raison d'une blessure au genou.

Pourtant, lors des matchs auxquels il a participé, le joueur né au Cameroun a brillé en moyenne avec 34,7 points, 11,0 rebonds et 5,6 passes. Les 76ers ont affiché un impressionnant bilan de 31-8 lors des matchs où Embiid a joué.

Cet été a également vu Embiid remporter une médaille d'or avec l'équipe USA aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Josh Harris, partenaire principal des 76ers, a exprimé sa joie dans une déclaration, déclarant : "Joel s'est établi comme l'un des plus grands Sixers de tous les temps et est bien placé pour devenir l'un des meilleurs joueurs à avoir jamais foulé le parquet. Nous sommes ravis que ce contrat le retienne, lui et sa famille, à Philadelphie pour de nombreuses années à venir."

Tout au long de sa carrière, Embiid a été nommé cinq fois dans l'équipe All-NBA, a été sélectionné pour l'équipe All-Star pour les sept dernières saisons et a remporté le titre de meilleur marqueur de la NBA lors des saisons 2021-22 et 2022-23.

Bien que Embiid n'ait pas encore remporté un championnat NBA, il pourrait avoir sa meilleure chance d'y parvenir la saison prochaine, en jouant aux côtés de George et du joueur ayant le plus progressé de la NBA 2024, Tyrese Maxey.

Thomas Schlachter de CNN a contribué à la couverture de l'information.

L'engagement à long terme d'Embiid envers le basketball était manifeste lorsqu'il a déclaré : "Je continuerai à donner le meilleur de moi-même à cette équipe et au sport que j'aime." Pendant la saison morte, il a consacré son temps à se remettre de sa blessure au genou, s'assurant d'être prêt pour la saison à venir.

La ville de Philadelphie et ses fans de sport ont célébré la prolongation du contrat d'Embiid, garantissant sa présence sur la scène du basketball professionnel de la ville, renforçant ainsi leur amour pour leur star locale et leur sport préféré.

