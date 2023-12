Joel Embiid explose et marque 50 points lors d'une nuit d'éclat individuel en NBA

Le centre vedette a réussi 17 de ses 23 tirs et 15 de ses 17 lancers francs, ajoutant 12 rebonds et deux passes décisives lors d'une démonstration impériale devant son public au Wells Fargo Center.

Quatre fois All-Star de la NBA, Embiid n'a incroyablement marqué moins de 30 points qu'une seule fois en janvier, soit 25 points lors de la victoire des Sixers sur les Boston Celtics.

Sa frénésie de 27 minutes et trois secondes a été le plus petit nombre de minutes jouées dans un match à 50 points et 10 rebonds depuis 1954-55 - l'aube de l'ère du chronomètre de tir - selon ESPN Stats and Info.

Mo Bamba a inscrit 32 points, un record en carrière, pour le Magic, qui est en queue de peloton de la Conférence Est avec un bilan catastrophique de 8-38 en saison, mais il n'a pas pu empêcher Embiid et les Sixers de remonter à 26-18.

"J'étais un fan, c'était incroyable à regarder", a déclaré son coéquipier Tyrese Maxey aux journalistes à propos de la performance d'Embiid.

"À ce stade, je ne suis plus surpris. J'étais assis sur le banc à côté de Charlie [Brown Jr.] et de Myles [Powell] et ils me disaient : 'Cet homme a marqué 20 points dans le premier quart-temps, il va peut-être en marquer 50', et je leur répondais : 'Oui, il va probablement le faire'.

"J'ai vu son regard - il avait l'air concentré et prêt à partir dès le début du match. Ce n'est pas pour rien qu'il est candidat au titre de meilleur joueur de l'année".

Doc Rivers, l'entraîneur des Sixers, s'est montré tout aussi flatteur à l'égard de son "incroyable" star, qualifiant sa prestation de "dominante à tous points de vue".

Pour l'homme du moment, cela fait partie de son objectif de devenir le meilleur joueur du monde.

"J'essaie de jouer au meilleur niveau possible, c'est-à-dire d'être le meilleur joueur du monde", a déclaré Embiid.

"Pour que nous gagnions, je dois être ce gars-là chaque soir".

Jokić et Dončić en éruption

S'il n'y avait pas eu la démonstration surhumaine d'Embiid, n'importe quelle autre nuit, les gros titres auraient très bien pu aller à Nikola Jokić ou Luka Dončić lors d'une nuit de brillance individuelle en NBA.

Jokić a inscrit 49 points - un de moins que le record de sa carrière - ainsi que 14 rebonds et 10 passes pour aider les Denver Nuggets (23-20) à s'imposer 130-128 en prolongation contre les Los Angeles Clippers (22-24).

Le Serbe a aidé Aaron Gordon à marquer le point décisif à 1,9 seconde de la fin du match, réalisant ainsi son troisième triple-double consécutif.

"Parfois, on voit un grand joueur mener son équipe à la victoire", a déclaré Michael Malone, l'entraîneur des Nuggets, à la presse.

"C'est la raison pour laquelle Nikola est encore une fois pour moi le MVP, il vous donne tout ce qu'il peut et c'est tellement amusant de le regarder.

"Quand il est excité et qu'il se tape la poitrine et qu'il crie - mec, j'aime ça, j'aime voir un Nikola Jokic engagé et émotif".

Pendant ce temps, Dončić a marqué 41 points, son score le plus élevé de la saison, pour propulser les Dallas Mavericks (26-19) vers leur quatrième victoire consécutive en s'imposant 102-98 face aux Toronto Raptors (21-21).

Le Slovène a ajouté 14 rebonds et sept passes, réussissant un tir à trois points décisif en fin de match pour sceller la neuvième victoire des Mavericks lors de leurs dix derniers matches, soit la meilleure forme de toutes les équipes de la NBA sur la même période.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com