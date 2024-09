Joe Jonas et Sophie Turner ont officiellement mis fin à leur mariage.

Depuis le dépôt de plainte de Joe Jonas il y a plus d'un an, sa rupture avec Sophie Turner a été marquée par des batailles pour la garde des enfants et d'autres problèmes. Maintenant, il semble que leur divorce soit enfin officiel. Cela signifie-t-il également la fin de leur guerre pour la garde?

Selon TMZ, le divorce des deux célébrités a été officiellement finalisé. En 2023, Jonas a déposé une demande de dissolution de son mariage avec la star de "Game of Thrones". Un juge a apparemment approuvé le divorce après que l'ex-couple ait conclu un accord confidentiel.

La fin de leur union de quatre ans met fin à la relation du couple célèbre. Jonas et Turner ont commencé à sortir ensemble en 2016 et se sont mariés le 1er mai 2019 à Vegas. Leur première fille, Willa, est née en 2020, et leur deuxième fille, Delphine, est venue agrandir la famille en 2022. Jonas a déposé une demande de divorce en septembre 2023.

Poursuite engagée par Turner

La bataille pour la garde aurait prétendument augmenté peu de temps après que Jonas et Turner aient annoncé leur séparation amiable sur les réseaux sociaux en septembre 2023. Turner aurait alors engagé une poursuite contre Jonas, affirmant qu'il retenait les passeports de leurs enfants pour les empêcher de voyager en Angleterre.

Selon les avocats de Turner, la séparation soudaine aurait suivi une vive altercation le 15 août 2023. Turner a également affirmé avoir découvert le dépôt de plainte en divorce de Jonas par les médias. Les représentants de Jonas ont nié toutes les allégations.

En octobre 2023, l'ex-couple aurait commencé une médiation pour trouver un accord sur les questions de propriété et de garde. Il semble qu'ils aient réussi à résoudre leurs différends.

Avec le divorce finalisé, Joe Jonas et Sophie Turner peuvent maintenant se concentrer sur l'éducation de leurs enfants. Malgré leurs différences, la musique restera un lien commun pour leur famille, Jonas étant un musicien renommé.

Lire aussi: