Joe Flacco aide les Browns de Cleveland à décrocher une improbable place en playoffs grâce à une victoire assombrie par la blessure d'Elijah Moore

Les Browns participeront à la post-saison pour la première fois depuis 2020, et la troisième depuis 1999, après leur victoire contre les Jets lors du Thursday Night Football.

Cependant, la victoire de Cleveland a été assombrie lorsque le receveur large Elijah Moore a quitté le match prématurément après avoir subi un traumatisme crânien effrayant.

L'incident s'est produit vers la fin du deuxième quart-temps, lorsque Moore a été plaqué au sol par le linebacker des Jets, C.J. Mosely, et que sa tête a violemment heurté la pelouse.

Le joueur de 23 ans est resté allongé sur le terrain après le coup, sa tête et ses mains semblant se contracter involontairement. Le personnel médical de Cleveland s'est immédiatement occupé de Moore, avant qu'il ne puisse se rendre par ses propres moyens sur la ligne de touche après un court instant.

Après avoir été examiné dans la tente médicale de l'équipe, Moore a été montré sur la chaîne Amazon Prime en train de marcher vers le vestiaire de l'équipe. Il a ensuite été exclu pour un traumatisme crânien, selon le journaliste de l'équipe Doc Louallen.

Flacco en pleine forme

Si la participation des Browns aux séries éliminatoires est improbable, celle de Flacco en tant que quart-arrière l'est tout autant.

Le vétéran a commencé la saison sur le canapé, mais avec les problèmes de blessures qui ont affecté les options de quarterback de Cleveland, Flacco s'est vu offrir une chance de revenir en NFL.

Depuis son retour sur le terrain, aucun quarterback n'a lancé plus de yards ou de touchdowns que Flacco et sa série s'est poursuivie jeudi.

Le joueur de 38 ans a dépassé la barre des 300 yards pour la quatrième fois consécutive, terminant le match avec 309 yards et trois touchdowns.

Face à son ancienne équipe, Flacco a donné tout un spectacle : il est devenu le premier quarterback à lancer plus de 300 yards contre les Jets en 34 matchs.

Les Browns affichent désormais une fiche de 4-1 avec Flacco au poste de quarterback.

"Je l'ai dit dès le début. Je veux dire que cette ville a été incroyable, mes coéquipiers ont été incroyables en m'accueillant dans cette équipe de football. Tout cela a été formidable et c'est d'autant plus spécial de pouvoir venir ici et de jouer du bon football", a déclaré Flacco à la presse après le match.

Une atmosphère incroyable

Le match lui-même était pratiquement décidé à la mi-temps. Les Browns ont pris une avance de 34-17 à la pause, après avoir réalisé une performance impressionnante au cours des deux premiers quarts d'heure.

Flacco a trouvé le running back Jerome Ford pour deux touchdowns. Le deuxième de ces touchdowns est le fruit d'une incroyable course de Ford après avoir reçu une courte passe de Flacco. Kareem Hunt et Moore ont également marqué des touchdowns pour Cleveland, tout comme Ronnie Hickman sur une interception.

"Une atmosphère incroyable. Le match s'est déroulé dans une ambiance incroyable. Alors, oui, le fait de le faire devant son public, de passer à l'étape suivante de la saison, ça a rendu les choses encore plus spéciales", a ajouté Flacco après la victoire. "Je pense que vous perdez un peu le contrôle de vous-même, mais c'est tellement amusant.

Les Browns affronteront les Bengals de Cincinnati lors de leur dernier match de la saison régulière et aborderont cette rencontre et les playoffs en pleine confiance, portés par leur forme de fin de saison.

Source: edition.cnn.com