- Joe Biden surmonte les défis

Joe Biden étreint sa fille Ashley avec émotion après son discours, prolongeant l'étreinte pendant plusieurs moments. Par la suite, le président des États-Unis essuie une larme à l'aide de son mouchoir et se dirige vers le podium. Arrivé sur scène, l'homme de 81 ans pose sa main sur son cœur tandis que des milliers de délégués à la Convention nationale démocrate de Chicago applaudissent. Ils scandent "Merci, Joe" et plus tard "Nous aimons Joe."

Malgré cette scène, c'est ce même parti qui a poussé Biden à se retirer de la course en raison de préoccupations liées à l'âge et à la forme mentale. Des démocrates influents qui ont plaidé en faveur du retrait de Biden sont maintenant dans la salle, applaudissant sa décision de laisser sa place à la prochaine génération dans un geste de grandeur. Cela cache la vérité. Biden a résisté à la pression du parti pendant un certain temps. La tension entourant son départ n'était rien de moins qu'indigne.

À leur convention de Chicago, en se concentrant sur la nouvelle candidate à la présidence Kamala Harris, le parti cherche à détourner l'attention de cela. Cependant, pour les mois à venir, Biden se retrouvera dans une position inhabituelle et ingrate - à la fois dans la campagne et à la Maison Blanche.

Son Rôle dans la Campagne

Après son discours puissant à la convention, Biden prend une longue pause et se rend de Chicago à Californie. Le reste de la semaine ne voit aucune apparition publique de sa part. L'absence prolongée de Biden lors de la convention envoie un message clair. Depuis son retrait de la course en juillet, Biden n'est apparu qu'une seule fois avec Harris lors d'un meeting de campagne. En réalité, il a gardé un profil bas.

Il semble que la stratégie des démocrates consiste à minimiser les apparitions publiques de Biden pour éviter tout autre impair embarrassant qui pourrait nuire à la campagne de Harris. À Chicago, Biden plaisante en disant qu'il sera le meilleur bénévole que Harris et son colistier Tim Walz aient jamais vu. Cependant, un rôle important dans sa campagne pour Biden n'est pas imminent.

Pour Harris, leur passé commun dans les bureaux pose des défis dans certains domaines, comme l'immigration. Elle doit également naviguer dans son nouveau rôle de numéro un, ayant passé des années dans l'ombre de Biden. Par conséquent, elle est susceptible de maintenir une certaine distance avec son président lors de la campagne. Après les semaines tumultueuses ayant conduit au départ de Biden, les démocrates cherchent également à afficher l'unité. C'est ce que représente l'apparition de Biden à Chicago, alors qu'il loue Harris pour sa force, son expérience et son intégrité indéniable.

Son Rôle en tant que Président

Biden reste président jusqu'en janvier, mais il est maintenant considéré comme un "canard boiteux" - celui qui atteint la fin de son mandat et perd ainsi beaucoup de pouvoir et d'influence. "J'ai cinq mois de plus dans ma présidence", dit Biden à Chicago. "J'ai beaucoup à accomplir." Et il est déterminé à tout réaliser.

Cependant, ce n'est pas simple. L'attention se tourne maintenant vers Harris et la campagne. Les démocrates au Congrès se concentrent principalement sur le maintien de leurs sièges lors des élections. Les partenaires internationaux sont plus enclins à considérer leurs interactions avec un futur gouvernement américain plutôt que d'entreprendre des initiatives majeures avec le président sortant.

Cela s'applique non seulement à Harris, mais aussi au candidat républicain à la présidence Donald Trump, qui a déjà reçu des visites de plusieurs dirigeants internationaux.

Biden peut encore essayer de façonner son héritage politique dans les mois à venir. Il est parvenu à entrer à la Maison Blanche à sa troisième tentative - en tant que président américain le plus âgé de l'histoire. Peut-être les défis qu'il a rencontrés pour y arriver rendent-ils plus difficile pour lui de lâcher prise.

Malgré les efforts du parti pour minimiser les apparitions publiques de Biden afin d'éviter tout impair potentiel, sa plaisanterie sur le fait de servir comme le meilleur bénévole lors de la campagne de Harris suggère un désir de la soutenir, bien que pas dans un rôle important.

