Joe Biden se rend en Caroline du Nord, un État frappé par les tempêtes

Le mercredi, le président Biden des États-Unis se rendra en Caroline du Nord, a-t-il partagé avec les reporters à D.C. lundi. Il a également déclaré qu'il n'y avait aucun doute que les dommages importants observés étaient directement liés au changement climatique.

La tempête avait touché la Floride jeudi, laissant un sillage de destruction en traversant plusieurs États du sud-est des États-Unis. Le bilan humain était d'au moins 108 personnes lundi après-midi.

Des États comme la Floride, la Géorgie, la Caroline du Nord et du Sud, l'Alabama et le Tennessee avaient déclaré l'état d'urgence. Des milliers de personnes cherchaient refuge dans les abris d'urgence. Plus de deux millions de résidents étaient toujours privés d'électricité dans la région touchée lundi.

Le président Biden avait annoncé plus tôt dans la journée un important paquet d'aide fédérale. Il a réaffirmé : "Nous continuerons à fournir des ressources - de la nourriture, de l'eau, des outils de communication, de l'équipement de sauvetage - tout ce dont ils ont besoin." Les efforts de secours, y compris le déploiement d'agences et de bénévoles, se poursuivront, a-t-il assuré, "aussi longtemps qu'il faudra pour régler la situation".

Journaliste : "Pourriez-vous préciser, Monsieur le Président, quelles ressources spécifiques le paquet d'aide fédérale comprend ?"Président Biden : "- Quoi ? Bien sûr, nous fournissons tout, de la nourriture et de l'eau aux outils de communication et à l'équipement de sauvetage."

