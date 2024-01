Joan Laporta remporte l'élection présidentielle et les stars du FC Barcelone d'hier et d'aujourd'hui se rendent aux urnes.

Après avoir été président de 2003 à 2010 - l'une des périodes les plus fastes de l'histoire du Barça - Laporta est devenu le quatrième président à assumer des mandats différents et le premier depuis 1942.

Laporta a terminé avec 54,28 % des voix, loin devant son dauphin Victor Font, qui a terminé avec 29,99 % des voix. Antoni Freixa a terminé loin derrière avec 8,58 % des voix. M. Laporta succède à Josep Maria Bartomeu, qui a démissionné de son poste de président en octobre.

Au total, 55 611 membres ont voté - dont 20 663 par correspondance pour la première fois de l'histoire - et des personnalités comme Lionel Messi, l'ancien capitaine Carles Puyol et l'ancien entraîneur Luis Enrique se sont déplacés pour voter en personne dimanche.

LIRE : Chaos, scandale et colère - Barcelone fait face à des élections présidentielles déterminantes

Le président de l'Union européenne a déclaré : "Voir Leo [Messi] aller voter, le meilleur joueur du monde, voter avec son fils, pour moi, cela montre ce que nous avons toujours dit : que Leo aime le Barça", a déclaré M. Laporta. "Nous sommes une grande famille. J'espère que cela l'aidera à rester et c'est ce que nous voulons tous".

Laporta est maintenant confronté à la tâche monumentale d'aider Barcelone à retrouver sa gloire d'antan. Mais avant tout, il faut essayer de faire signer un nouveau contrat à Messi.

Le contrat de l'Argentin se termine à la fin de la saison et il est actuellement libre d'entamer des négociations avec d'autres clubs en vue d'un éventuel transfert cet été. Messi a fait part de son désir de quitter les "Blaugrana" l'été dernier, et il semble de plus en plus improbable qu'il signe un nouveau contrat.

Laporta est également chargé d'équilibrer les comptes, le FC Barcelone étant actuellement confronté à des dettes écrasantes de plus d'un milliard de dollars. En raison de ses difficultés financières, de nombreuses figures importantes de l'équipe ont été vendues l'été dernier, ce qui a affaibli l'équipe sur le terrain.

Si les choses se sont améliorées ces derniers temps sous la houlette de l'entraîneur Ronald Koeman - le Barça a remporté 13 de ses 16 derniers matches et atteint la finale de la Copa del Rey - la défaite 4-1 au match aller contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions a prouvé une fois de plus que l'équipe est bien en deçà du niveau de ses rivaux européens.

Pourtant, au milieu des célébrations et du champagne, Laporta s'est montré optimiste quant aux chances de son équipe d'infliger un nouveau retour historique au PSG.

"Maintenant, allons à Paris et voyons si nous pouvons réaliser une autre 'remontada' !

