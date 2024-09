"Joan Chelimo, coureuse de longue distance, exprime sa perplexité, en se demandant: 'Où est l'humanité?' suite à la disparition de Rebecca Cheptegei".

Le duo a commencé à discuter après avoir terminé le marathon féminin à Paris le mois dernier, Chelimo représentant la Roumanie et Cheptegei représentant l'Ouganda.

"Nous avons eu ces conversations après la course, et elle était simplement si gentille", raconte Chelimo à CNN Sport. "On pouvait voir qu'elle était travailleuse.

"Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas pu déceler aucun signe de lutte - on ne pouvait pas deviner à son comportement qu'elle traversait quelque chose. Et cela me rend incroyablement triste."

Des semaines après le marathon olympique, Cheptegei est décédée à l'âge de 33 ans, succombant à des brûlures causées par son petit ami, Dickson Ndiema, lors d'une attaque chez elle au Kenya.

La police du comté de Trans Nzoia a rapporté que Cheptegei avait été aspergée d'essence par Ndiema, qui avait fait irruption chez elle avec un jerrican de carburant et l'avait enflammée suite à une dispute portant sur un terrain. Ndiema est également décédé des suites des brûlures subies lors de l'attaque.

"Je ne sais pas où est partie l'humanité", dit Chelimo. "Je pense qu'il faut faire plus. Nous devons nous unir d'une seule voix, pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Tout le monde dans la société et la communauté doit se réunir et voir comment nous pouvons mettre fin à cela."

"J'ai été très triste. Je n'ai pas pu dormir certaines nuits. C'était terrible", ajoute-t-elle.

Après la tragédie, Chelimo s'est rendue chez Cheptegei pour voir le lieu de l'attaque et en apprendre davantage sur les détails horribles de la part des enfants de Cheptegei, âgés de 11 et 9 ans.

Chelimo a été informée de la façon dont Cheptegei avait essayé d'éteindre les flammes qui la dévoraient en se frottant contre un arbre et en roulant dans l'herbe, désespérée de faire tout ce qui était en son pouvoir pour arrêter la brûlure.

"On pouvait voir, à partir de l'herbe brûlée, qu'il y avait des endroits où il ne restait plus d'herbe", dit-elle.

"C'est à ce moment-là que je me suis dit : 'Je vais travailler pour la justice. Je ne veux pas que cela se reproduise.'"

Chelimo est membre du conseil d'administration des Anges de Tirop, une organisation créée par des athlètes suite au meurtre en 2021 de la coureuse de fond kényane Agnes Tirop, dont le mari, Ibrahim Rotich, est inculpé de son meurtre. Rotich a plaidé non coupable, selon Reuters, et l'affaire suit son cours.

Les Anges de Tirop visent à lutter contre la violence basée sur le genre en Afrique et dans le monde entier. Parmi ses objectifs figurent l'empowerment des femmes et des filles vulnérables, l'élargissement des services disponibles aux survivantes, l'intensification des efforts pour transformer les engagements politiques en réalité et la mobilisation des hommes et des garçons dans les efforts de prévention.

L'organisation organise également des événements de collecte de fonds - notamment des marathons et des demi-marathons - pour sensibiliser à la violence basée sur le genre et célébrer la vie des victimes. Vendredi, un jour avant les funérailles de Cheptegei dans l'est de l'Ouganda, les Anges de Tirop ont organisé une marche contre le féminicide dans la ville kényane d'Eldoret.

Il y a eu de nombreux défis sur la route pour ceux qui sont impliqués dans les Anges de Tirop, en particulier au début.

"La première fois que nous avons commencé les Anges de Tirop, nous avons rencontré beaucoup de rejet", dit Chelimo. "Nous n'étions pas acceptés par la communauté parce qu'ils nous voyaient comme 'ce sont juste des filles qui sont contre les mariages, elles veulent séparer les gens.'" Mais quand ils ont commencé à intégrer les hommes dans leurs activités, ils ont été acceptés.

Selon les données gouvernementales de 2022, plus d'un quart des hommes, et un tiers des femmes âgés de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques au Kenya, "perpétrées par un conjoint/conjoint ou toute autre personne". L'enquête montre également que "le statut marital est lié aux expériences de violence parmi les femmes... les femmes qui ont déjà été mariées sont beaucoup plus susceptibles d'avoir subi des violences depuis l'âge de 15 ans que celles qui ne l'ont jamais été (41 % contre 20 %)."

Selon Chelimo, le problème de la violence envers les femmes au Kenya trouve son origine dans des idées archaïques sur les rôles de genre, et les athlètes féminines internationales sont souvent ciblées en raison de leur réussite financière.

"Ces femmes vont à l'encontre des normes traditionnelles où la femme était simplement dans la cuisine et s'occupait des enfants", dit-elle, ajoutant : "Les athlètes féminines maintenant ont voyagé et connaissent leurs droits et veulent sortir et s'exprimer. Elles deviennent de plus en plus indépendantes, financièrement indépendantes, et quand elles veulent divorcer, elles le peuvent."

Des mois après la mort de Tirop à l'âge de 25 ans, une autre athlète kényane, Damaris Mutua, âgée de 28 ans, a été retrouvée étranglée dans une maison avec un oreiller sur le visage. Mutua avait terminé troisième à un semi-marathon en Angola ce mois-là.

Ayant représenté l'Ouganda lors de courses internationales pendant plusieurs années, Cheptegei concourait aux Jeux olympiques pour la première fois à Paris, terminant 44e du marathon.

Sa mère, Agnes, se souvient d'elle comme d'une "bonne enfant", tandis que son père, Joseph, blâme le gouvernement et la police kényans pour avoir échoué à prévenir la mort de leur fille, affirmant que la famille avait Previously reported Ndiema for domestic violence offenses.

Ni la police kényane ni la Direction des enquêtes criminelles du Kenya n'ont répondu aux demandes de commentaires de CNN.

"Elle a parlé", dit Chelimo, "elle a dit aux gens autour d'elle, elle l'a signalé à la police. Rien n'a été fait. Alors, le cri de la famille était 'Nous voulons simplement justice ; nous voulons simplement plus d'action de la part du gouvernement.'"

Je ne cours pas juste après l'argent, je vous le dis. Je cours pour chaque femme qui me regarde et qui traverse ses propres épreuves.

C'est exactly ce qui m'est passé par la tête : "Je dois veiller sur les miens."

CNN's Nimi Princewill et Faith Karimi ont contribué à l'histoire.

