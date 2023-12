JJ Watt a subi un choc cardiaque jeudi.

La fibrillation auriculaire est un rythme cardiaque irrégulier décrit par de nombreuses personnes comme un "frémissement", un "battement" ou une "bascule" du cœur.

Sur Twitter, le triple joueur défensif de l'année de la NFL a déclaré qu'il avait appris que la nouvelle concernant son rythme cardiaque irrégulier avait fait l'objet d'une fuite.

"On vient de me dire que quelqu'un avait divulgué des informations personnelles à mon sujet et qu'on allait en parler aujourd'hui", a-t-il écrit. "Je suis entré en fibrillation auriculaire mercredi, on a remis mon cœur en rythme jeudi et je joue aujourd'hui. C'est tout".

Watt, 33 ans, a été recruté par les Houston Texans en 2011. Il a signé un contrat de deux ans avec les Arizona Cardinals en mars 2021.

Les Cardinals doivent affronter les Carolina Panthers au Bank of America Stadium de Charlotte, en Caroline du Nord, dimanche.

