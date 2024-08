- Jimmy Kimmel: Les Oscars étaient trop nombreux l'an dernier.

Jimmy Kimmel, le présentateur américain (56 ans), va prendre une pause pour animer les Oscars, car la préparation lui prend trop de temps. "L'année dernière, c'était juste trop," a déclaré l'animateur, qui a présenté la cérémonie des Oscars pendant les deux dernières années, lors du podcast "Politickin".

"Quand il s'agit de quelque chose comme les Oscars, je suis à fond. J'y pense du matin au soir," a-t-il expliqué. Son émission "Jimmy Kimmel Live!" finit alors par ressembler à un "empêchement". "À la fin, vous repousserez tout jusqu'après la cérémonie des Oscars, et ensuite vous devrez tout rattraper." Il a simplement décidé de ne pas vouloir gérer cela cette année.

Jimmy Kimmel a présenté les Oscars un total de quatre fois : en 2017 et 2018, et à nouveau en 2023 et 2024. Le mois dernier, il a été annoncé que Kimmel, ainsi que l'acteur et comedian américain John Mulaney, avaient décliné l'offre d'animer les prochains Oscars. Qui animera la 97e cérémonie des Oscars en mars 2025 à Los Angeles reste encore inconnu.

Malgré la décision de Jimmy Kimmel de se retirer de l'animation des Oscars cette année, son affection pour l'événement est évidente, car il a mentionné y penser constamment. L'absence de Jimmy Kimmel et de John Mulaney en tant qu'animateurs de la 97e cérémonie des Oscars laisse la télévision en attente d'un nouveau visage pour l'événement grandiose en mars 2025 à Los Angeles.

Lire aussi: