Jimmy Butler réalise une performance historique et le Heat remporte le premier match contre les Celtics

"Le MVP Jimmy a fait ce qu'il avait à faire. Il nous a mis sur le dos", a déclaré le gardien du Heat Tyler Herro après le match.

Malgré la perte de deux de leurs titulaires - Marcus Smart et Al Horford - quelques heures avant le coup d'envoi, les Celtics ont démarré le match 1 en force avec une série de 7-0.

En première mi-temps, Boston a mené jusqu'à 13 points et a atteint la mi-temps avec une avance de 62-54. L'attaquant Jayson Tatum a égalé son record de points en playoffs pour une mi-temps avec 21 points.

Le match a ensuite basculé après la mi-temps.

Une minute après le début du troisième quart-temps, alors que le Heat menait les Celtics d'un point, la tentative de trois points de Gabe Vincent a rebondi sur le rebord. Butler s'est emparé du rebond offensif et a réussi un layup, permettant à Miami de prendre l'avantage pour la deuxième fois du match.

Au cours du seul troisième quart-temps, Butler a dépassé l'ensemble de l'équipe des Celtics de 17 à 14, alors que Boston a concédé huit revirements et a tiré 2 fois sur le terrain - son plus mauvais pourcentage de tir dans un quart-temps au cours des quatre dernières saisons.

"Je continue à jouer au basket de la bonne manière : tirer quand je suis ouvert, attaquer, toucher le joueur ouvert", a déclaré Butler à la presse après le match. "Honnêtement, c'était un effort d'équipe.

Bien que les Celtics se soient ressaisis dans le quatrième quart-temps - en dépassant le Heat pendant 12 minutes et en revenant à neuf points à 7:35 de la fin - le mal était déjà fait.

"Les Celtics étaient menés à la mi-temps et ils sont sortis et ont joué dur dans le troisième quart-temps", a déclaré Tatum à la presse après le match.

"C'est de ma faute, j'ai commis six erreurs. Il faut que je prenne mieux soin du ballon, surtout dans ces situations, quand ils font des séries comme ça".

Tatum a marqué 29 points, pris huit rebonds et délivré six passes décisives pour les Celtics, tandis que Jaylen Brown a réalisé un double-double avec 24 points et 10 rebonds.

Vincent, qui remplaçait Kyle Lowry, six fois All-Star de la NBA, au poste de meneur de jeu, a également joué un rôle important pour le Heat et a contribué à hauteur de 17 points.

C'est la troisième fois que les Celtics et le Heat s'affrontent en finale de la Conférence Est, Miami l'ayant emporté à chaque fois.

Le deuxième match de la série au meilleur des sept manches est prévu jeudi à Miami.

