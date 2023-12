Jimin de BTS lance son premier album solo

Il avait annoncé la sortie de l'album avec un single intitulé "Set Me Free, Pt.2". L'album comprend six chansons dansantes, dont "Like Crazy", "Face-Off" et bien d'autres.

RM, le coéquipier de la star de la K-pop au sein du groupe BTS, a participé à l'écriture de trois chansons.

Jimin est apparu dans l'émission "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" jeudi soir pour promouvoir l'album et apparaîtra à nouveau dans l'émission vendredi pour interpréter "Like Crazy".

Jimin a également dévoilé le clip officiel de "Like Crazy", qu'il a coécrit avec plusieurs autres artistes.

Vendredi matin, la vidéo avait déjà été visionnée plus de quatre millions de fois depuis sa première diffusion sur YouTube.

BTS est l'un des plus grands groupes de K-pop au monde et plusieurs de ses membres ont eu des projets solo, notamment "Jack in the Box" de J-Hope, "Indigo" de RM et "The Astronaut" de Jin.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com