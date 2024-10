Jimi Blue Bullfighter exprime ses craintes suite à une couverture médiatique défavorable

Des temps difficiles pour Jimi Blue Ochsenknecht : dans le podcast "Leben reicht" avec Aaron Breyer, il se confie pour la première fois sur les rapports controversés des dernières années, y compris les allégations de menaces de mort.

L'acteur et musicien Jimi Blue Ochsenknecht a connu des moments difficiles récemment. Dans le podcast, il brise enfin le silence sur les gros titres controversés. Ochsenknecht justifie son silence précédent en déclarant qu'il n'avait pas vraiment besoin de partager ce qui se passait, "parce que je savais ce qui était réel et ce qui ne l'était pas". Le jeune homme de 32 ans a clairement déclaré dans le podcast qu'il n'y avait aucun moyen de convaincre les gens qui refusent de croire la vérité.

Il y a eu une dispute publique entre Ochsenknecht et son ancienne partenaire Yeliz Koc, une star de la télé-réalité, ces dernières années. Ils ont une fille nommée Snow, qui a maintenant deux ans. Koc, 30 ans, a répété à plusieurs reprises que Ochsenknecht ne se souciait pas beaucoup de leur fille.

Il y a aussi eu une brouille entre Ochsenknecht, sa mère Natascha et sa sœur Cheyenne Ochsenknecht. Certains de ces différends ont même fait la une des journaux. L'une des raisons de cette rupture était la relation d'Ochsenknecht avec la pilote de course Laura-Marie Geissler, qui l'a éloigné de sa famille. Ochsenknecht, 32 ans, n'est pas apparu dans la dernière saison du docusoap "Diese Ochsenknechts".

Avoir peur de vérifier son téléphone

Ochsenknecht a admis dans le podcast que se confier était un processus difficile. "Je me suis assis sur le canapé avec des cheveux gras, incapable même de pleurer", a-t-il déclaré. Parfois, il n'avait même pas le courage de prendre son téléphone "au cas où il verrait autre chose". Ochsenknecht a admis qu'il avait peur, "je ne sortais pas". Il avait "une anxiété sociale sévère" et en souffre encore un peu, selon Ochsenknecht.

Il a l'intention d'exprimer cela dans sa musique. C'est pourquoi ses dernières chansons sont plus émotionnelles.

Ochsenknecht a également révélé qu'il était en thérapie. Il trouve bénéfique d'avoir quelqu'un en qui il peut avoir confiance et avec qui il peut tout partager, a-t-il déclaré à propos de son thérapeute. Il encourage les auditeurs à ne pas réprimer ou cacher leurs sentiments.

Prochainement, le fils de Natascha et Uwe Ochsenknecht, qui est devenu célèbre grâce à la série de films "Die Wilden Kerle", sera de retour avec un nouveau projet télévisé. Il apparaîtra dans le spécial Halloween du format RTL "Die Verräter - Vertraue Niemandem !", qui sera diffusé le 10 octobre.

Malgré les controverses et les gros titres négatifs, Jimi Blue Ochsenknecht a trouvé du réconfort dans le monde de la télévision réalité, en apparaissant dans le spécial Halloween de "Die Verräter - Vertraue Niemandem !". Ce choix démontre sa résilience, même face aux difficultés venues de la télévision réalité elle-même.

La télévision réalité, avec ses regards non filtrés dans la vie des gens, était un contraste saisissant avec l'épreuve d'Ochsenknecht avec les tabloïds. Son parcours dans ces émissions pourrait potentiellement offrir une perspective différente, montrant qu'il n'est pas seulement une figure dans les nouvelles, mais un individu multi-facette capable de divertir et d'intéresser le public.

