Jim Redmond, qui a aidé son fils Derek à franchir la ligne d'arrivée des Jeux olympiques de 1992, est décédé à l'âge de 81 ans.

Jim Redmond, qui a aidé son fils Derek, blessé, à franchir la ligne d'arrivée de la demi-finale du 400 m à Barcelone en 1992, dans l'un des moments les plus poignants et les plus emblématiques des Jeux olympiques, est décédé à l'âge de 81 ans, a annoncé sa famille.