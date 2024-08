Jihia Sinwar devient le nouveau chef du Hamas

Hamas nomme Yahya Sinwar comme nouveau leader. Il a été le cerveau de l'attaque terroriste du 7 octobre dans le sud d'Israël, qui a déclenché la guerre de Gaza. Sinwar succède au défunt chef Haniyeh.

Le mouvement islamiste Hamas a nommé Yahya Sinwar, ancien chef de son aile militaire, comme nouveau leader politique. Le groupe terroriste a annoncé cela sur Telegram, déclarant que Sinwar dirigerait son bureau politique, succédant à Ismail Haniyeh, qui a été tué dans une attaque à Téhéran la semaine dernière. L'Iran et Hamas ont blâmé Israël pour la mort de Haniyeh et ont menacé de riposter avec force. Israël a gardé le silence sur cette affaire.

Sinwar était le cerveau de l'attaque terroriste de Hamas du 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort d'environ 1 200 personnes dans le sud d'Israël. Il figure en tête de la liste des personnes les plus recherchées par Israël et est censé se cacher dans un lieu inconnu dans la bande de Gaza. Depuis l'attaque sanglante, Sinwar n'a pas fait de apparitions publiques. On soupçonne qu'il se cache dans les tunnels de l'organisation sous la région côtière. Son prédécesseur, Haniyeh, résidait dans la capitale du Qatar, Doha, et était considéré comme le principal diplomate de Hamas.

Sinwar est le dernier leader seniors survivant de Hamas. Son ancien adjoint, Mohammed Deif, commandant des Brigades Al-Qassam, et donc l'aile militaire de Hamas, était la cible d'une frappe aérienne israélienne en juillet. Israël avait déclaré qu'il était mort la semaine dernière. Haniyeh, quant à lui, a été tué dans une tentative d'assassinat dans la capitale iranienne, Téhéran, la semaine dernière.

"Le Boucher de Khan Yunis"

Sinwar appartient à la génération fondatrice de Hamas. Il est né en 1962 dans le camp de réfugiés de Khan Yunis dans le sud de la bande de Gaza. Sa famille vient de la ville côtière d'Ashkelon, qui est maintenant sur le territoire israélien. Il a passé plus de deux décennies en prison en Israël, où il a appris couramment l'hébreu. Il était l'un des 1 027 Palestiniens libérés des prisons palestiniennes en 2011 en échange d'un seul soldat israélien détenu dans la bande de Gaza.

Lors de la création de Hamas pendant la première Intifada palestinienne à la fin des années 1980 pour lutter contre l'occupation israélienne, Sinwar était également impliqué dans l'établissement de l'aile militaire de Hamas, les Brigades Qassam. Au début des années du mouvement islamique, Sinwar était responsable de la lutte contre les

