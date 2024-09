En sa neuvième année, ce concours met en valeur l'attrait de la vie des oiseaux tout en mettant en lumière les périls qu'ils affrontent. La photographe canadienne Patricia Homonylo a remporté le premier prix avec une image saisissante qui montre plus de 4 000 créatures ailées qui ont péri suite à des collisions avec des fenêtres ou des surfaces réfléchissantes à Toronto.

Une recherche publiée en août estime qu'environ un milliard d'oiseaux meurent annuellement aux États-Unis à cause de collisions avec des fenêtres. En tant que photojournaliste impliquée dans la conservation avec le programme Fatal Light Awareness Program (FLAP), qui vise à protéger les oiseaux des collisions mortelles, Homonylo a cherché à représenter la détresse. Avec son équipe, elle a disposé les oiseaux décédés en cercles concentriques, en plaçant les plus gros au centre.

Homonylo a déclaré : "Nous avons installé cette exposition saisissante pour pleurer la vie perdue et sensibiliser le public. J'espère que les gens seront choqués par ce qu'ils voient et incités à agir en utilisant du verre sécuritaire pour les oiseaux et en soutenant des organisations comme FLAP."

Pour les oiseaux, une surface réfléchissante peut ressembler à une extension de leur environnement, ce qui les amène à se heurter aux fenêtres sans être arrêtés. Des mesures telles que l'application de signes visuels, comme des autocollants ou des revêtements sécuritaires pour les oiseaux, peuvent réduire les collisions.

Ce concours prend de l'ampleur grâce aux efforts de conservation, ayant collaboré avec Birds on the Brink, une œuvre de bienfaisance qui finance des projets de conservation des oiseaux à l'échelle mondiale. Selon la dernière étude de BirdLife International, près de la moitié des espèces d'oiseaux du monde sont en déclin, et une sur huit est au bord de l'extinction.

Will Nicholls, responsable du Bird Photographer of the Year, a déclaré à CNN que "la visualisation de l'existence de la vie sauvage dans les arbres représente la moitié de la bataille pour susciter l'intérêt pour la nature. Les humains, en tant qu'êtres visuels, absorbent efficacement le sens à travers la photographie".

Les photographes du monde entier ont soumis plus de 23 000 images au concours, concourant dans huit catégories distinctes. Le titre de Young Bird Photographer of the Year est revenu à Andrés Luis Domínguez Blanco, un photographe espagnol de 14 ans, pour une photo vibrante d'un sittelle descendant un chêne à Grazalema, en Espagne.

Les photos comprennent diverses espèces d'oiseaux, des

